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TÜİK Eylül 2024 Ekonomik Güven Endeksi'ni Açıkladı

TÜİK Eylül 2024 Ekonomik Güven Endeksi'ni Açıkladı
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Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Eylül 2024 Ekonomik Güven Endeksi'nin verilerini yayınlayarak, endeksin bir önceki aya göre yüzde 2,4 oranında artarak 95 değerine ulaştığını bildirdi.

(ANKARA) - Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Ekonomik Güven Endeksi'nin eylül 2024 verilerini yayınladı. Verilere göre, ekonomik güven endeksi önceki aya oranla yüzde 2 oranında artarak 95 değerini aldı.

TÜİK'in açıkladığı Ekonomik Güven Endeksi'nin eylül ayı verilerine göre, güven endeksi bir önceki aya göre eylül ayında yüzde 2,4 oranında artarak 95 oldu. Endeks, 2,4 oranında artarak 78,2 değerini, reel kesim güven endeksi yüzde 1,2 oranında artarak 99,2 değerini, hizmet sektörü güven endeksi yüzde 0,6 oranında artarak 112,6 değerini, perakende ticaret sektörü güven endeksi yüzde 2,5 oranında artarak 110,6 değerini, inşaat sektörü güven endeksi yüzde 0,2 oranında azalarak 87,8 değerini aldı.

Kaynak: ANKA / Ekonomi

Türkiye İstatistik Kurumu Ekonomi Finans Eylül

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