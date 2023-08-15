TÜİK: Erzincan'da Temmuz Ayında 289 Konut Satıldı

Türkiye genelinde konut satışları Temmuz ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 16,7 artarak 109 bin 548 oldu. TÜİK verilerine göre Konut satışlarında İstanbul 15 bin 724 konut satışı ve yüzde 14,4 ile en yüksek paya sahip oldu. Satış sayılarına göre İstanbul'u 9 bin 688 konut satışı ve yüzde 8,8 pay ile Ankara, 5 bin 203 konut satışı ve yüzde 4,7 pay ile İzmir izledi. Konut satış sayısının en az olduğu iller sırasıyla 27 konut ile Ardahan, 40 konut ile Hakkari, 91 konut ile Tunceli oldu.

Türkiye genelinde Temmuz ayında 109 bin 548 konut satıldı

Antalya'da ise 2023 yılı Temmuz ayında 3 bin 75'i ikinci el satış olmak üzere toplam 5 bin 59 konut satıldı. Bu rakam Isparta'da 493'ü ikinci el satış olmak üzere toplam 680, Burdur'da ise 180'i ikinci el satış olmak üzere toplam 213 konut olarak gerçekleşti. - ANTALYA