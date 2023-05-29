TÜİK: Ekonomik güven endeksi mayısta yüzde 1,4 arttı

TÜRKİYE İstatistik Kurumu (TÜİK), ekonomik güven endeksinin mayıs ayında yüzde 1,4 artarak 103,7 olduğunu açıkladı.

TÜİK, Mayıs 2023 dönemine ilişkin ekonomik güven endeksi verilerini açıkladı. Buna göre; ekonomik güven endeksi mayıs ayında önceki aya göre yüzde 1,4 artarak 103,7 oldu. Mayıs ayında tüketici güven endeksi yüzde 4 oranında artarak 91,1 değerini, reel kesim (imalat sanayi) güven endeksi aynı seviyede kalarak 105,1 değerini, hizmet sektörü güven endeksi yüzde 0,6 oranında azalarak 117,4 değerini, perakende ticaret sektörü güven endeksi yüzde 0,4 oranında artarak 116,7 değerini, inşaat sektörü güven endeksi yüzde 4,3 oranında artarak 92,2 değerini aldı.