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TÜİK Ekonomik Güven Endeksi Mart 2024 Verilerini Açıkladı

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Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Ekonomik Güven Endeksi Mart 2024 verilerini yayımladı. Buna göre, ekonomik güven endeksi Şubat ayında 99,0 iken, Mart ayında yüzde 1 oranında artarak 100,0 değerini aldı.

TÜİK verilerine göre, Şubat ayında 99 olarak kaydedilen ekonomik güven Mart ayında 100 değerini aldı. Endeksin yükselmesinde hizmet sektörü güven endeksinin yüzde 1,5 oranında artarak 120,4 değerini alması rol oynadı. Bir önceki aya göre Mart ayında Tüketici Güven Endeksi yüzde 0,02 oranında artarak 79,4 değerini, reel kesim (imalat sanayi) güven endeksi yüzde 1,5 oranında artarak 103,5 değerini, hizmet sektörü güven endeksi yüzde 1,5 oranında artarak 120,4 değerini, perakende ticaret sektörü güven endeksi yüzde 1 oranında azalarak 113,3 değerini, inşaat sektörü güven endeksi yüzde 3,6 oranında azalarak 88,6 değerini aldı.

Ekonomik güven endeksinin 100'den büyük olması genel ekonomik duruma ilişkin iyimserliği, 100'den küçük olması ise genel ekonomik duruma ilişkin kötümserliği gösteriyor. - ERZİNCAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi

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