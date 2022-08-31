Tüik: Ekonomi 2. Çeyrekte Yüzde 7,6 Büyüdü

Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) açıkladığı Gayrisafi Yurt İçi Hasıla (GSYH) verilerine göre, ekonomi ikinci çeyrekte yüzde 7,6 büyüdü.

TÜİK, GSYH 2022 yılı ikinci çeyrek sonuçlarını açıkladı. Buna göre, GSYH 2022 yılı ikinci çeyrek ilk tahmini; zincirlenmiş hacim endeksi olarak, bir önceki yılın aynı çeyreğine göre yüzde 7,6 arttı.

TARIM, ORMANCILIK VE BALIKÇILIK İLE İNŞAAT SEKTÖRÜ FAALİYETLERİ AZALDI

GSYH'yi oluşturan faaliyetler incelendiğinde; 2022 yılı ikinci çeyreğinde bir önceki yıla göre zincirlenmiş hacim endeksi olarak; finans ve sigorta faaliyetleri yüzde 26,6, hizmet faaliyetleri yüzde 18,1, mesleki, idari ve destek hizmet faaliyetleri yüzde 11,0, sanayi yüzde 7,8, bilgi ve iletişim faaliyetleri yüzde 5,3, gayrimenkul faaliyetleri yüzde 4,1, diğer hizmet faaliyetleri yüzde 1,9 ve kamu yönetimi, eğitim, insan sağlığı ve sosyal hizmet faaliyetleri yüzde 1,7 arttı. Tarım, ormancılık ve balıkçılık yüzde 2,9, inşaat sektörü ise yüzde 10,9 azaldı.

Mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış GSYH zincirlenmiş hacim endeksi, bir önceki çeyreğe göre yüzde 2,1 arttı. Takvim etkisinden arındırılmış GSYH zincirlenmiş hacim endeksi, 2022 yılı ikinci çeyreğinde bir önceki yılın aynı çeyreğine göre yüzde 7,3 arttı.

GSYH, CARİ FİYATLARLA 3 TRİLYON 418 MİLYAR 967 MİLYON TL OLDU

Üretim yöntemiyle GSYH tahmini, 2022 yılının ikinci çeyreğinde cari fiyatlarla bir önceki yılın aynı çeyreğine göre yüzde 114,6 artarak 3 trilyon 418 milyar 967 milyon TL oldu. GSYH'nin ikinci çeyrek değeri cari fiyatları, dolar bazında 219 milyar 335 milyon oldu.

YERLEŞİK HANE HALKLARININ TÜKETİM HARCAMALARI 2022 YILI İKİNCİ ÇEYREĞİNDE YÜZDE 22,5 ARTTI

Yerleşik hane halklarının tüketim harcamaları, 2022 yılının ikinci çeyreğinde bir önceki yılın aynı çeyreğine göre zincirlenmiş hacim endeksi olarak yüzde 22,5 arttı. Devletin nihai tüketim harcamaları yüzde 2,3, gayrisafi sabit sermaye oluşumu yüzde 4,7 arttı.

MAL VE HİZMET İHRACATI 2022 YILI İKİNCİ ÇEYREĞİNDE YÜZDE 16,4, İTHALATI İSE YÜZDE 5,8 ARTTI

Mal ve hizmet ihracatı, 2022 yılının ikinci çeyreğinde bir önceki yılın aynı çeyreğine göre zincirlenmiş hacim endeksi olarak yüzde 16,4, ithalatı ise yüzde 5,8 arttı.

İŞGÜCÜ ÖDEMELERİ 2022 YILI İKİNCİ ÇEYREĞİNDE YÜZDE 66,4 ARTTI

İşgücü ödemeleri, 2022 yılının ikinci çeyreğinde bir önceki yılın aynı çeyreğine göre yüzde 66,4, net işletme artığı/karma gelir ise yüzde 134,7 arttı.

İŞGÜCÜ ÖDEMELERİNİN GAYRİSAFİ KATMA DEĞER İÇERİSİNDEKİ PAYI YÜZDE 25,4 OLDU

İşgücü ödemelerinin cari fiyatlarla Gayrisafi Katma Değer içerisindeki payı geçen yılın ikinci çeyreğinde yüzde 32,6 iken bu oran 2022 yılında yüzde 25,4 oldu. Net işletme artığı/karma gelirin payı ise yüzde 49,2 iken yüzde 54,0 oldu.