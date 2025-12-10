Tüik: Ekim Ayında Sanayi Üretimi Yıllık Yüzde 2,2 Arttı

(ANKARA) - Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), ekim ayında sanayi üretiminin yıllık yüzde 2,2 arttığını açıkladı.

TÜİK, Ekim ayına ilişkin Sanayi Üretim Endeksi'ni açıkladı. Buna göre; sanayinin alt sektörleri incelendiğinde, 2025 yılı Ekim ayında madencilik ve taş ocakçılığı sektörü endeksi bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 9,4, imalat sanayi sektörü endeksi yüzde 1,9 ve elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme üretimi ve dağıtımı sektörü endeksi ise yüzde 0,6 arttı.

Sanayinin alt sektörleri incelendiğinde, 2025 yılı Ekim ayında madencilik ve taş ocakçılığı sektörü endeksi bir önceki aya göre yüzde 1,2 arttı, imalat sanayi sektörü endeksi yüzde 0,9 ve elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme üretimi ve dağıtımı sektörü endeksi ise yüzde 1,2 azaldı.