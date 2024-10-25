TÜİK Ekim Ayı Güven Endekslerini Açıkladı

(ANKARA) - Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Hizmet, Perakende Ticaret ve İnşaat Güven Endeksleri'nin Ekim ayı verilerini açıkladı. Buna göre güven endeksi hizmet sektöründe yüzde 1,5 perakende ticaret sektöründe yüzde 0,1 artarken, inşaat sektöründe yüzde 1,7 azaldı.

TÜİK, "Hizmet, Perakende Ticaret ve İnşaat Güven Endeksleri" ekim ayı verilerini açıkladı. Açıklanan endekslerin verilerine göre Güven endeksi hizmet sektöründe yüzde 1,5 perakende ticaret sektöründe ise 0,1 artış gösterirken, inşaat sektöründe yüzde 1,7 azaldı.

Ayrıca mevsim etkilerinden arındırılmış güven endeksi Ekim ayında bir önceki aya göre; hizmet sektöründe yüzde 1,5 oranında 114,2 değerini, perakende ticaret sektöründe ise yüzde 0,1 oranında artarak 110,7 değerini alırken, inşaat sektöründe yüzde 1,7 oranında düşüşle 86,3 değerini aldı.