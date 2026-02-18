Haberler

TÜİK, Ekim-Aralık 2025 dönemi iş gücü istatistiklerini açıkladı Açıklaması

Güncelleme:
Türkiye'de istihdam edilenlerin sayısı, geçen yılın dördüncü çeyreğinde bir önceki çeyreğe kıyasla, 136 bin kişi artarak 32 milyon 686 bin kişiye ulaştı.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Ekim- Aralık 2025 dönemine ilişkin iş gücü istatistiklerini açıkladı.

Mevsim etkisinden arındırılmış istihdam edilenlerin sayısı, 2025'in dördüncü çeyreğinde bir önceki çeyreğe kıyasla, 136 bin kişi artarak 32 milyon 686 bin kişiyi buldu. İstihdam oranı da 0,1 puanlık artışla, yüzde 49,1 olarak tespit edildi. Bu oran erkeklerde yüzde 66,7 iken, kadınlarda yüzde 31,9 olarak gerçekleşti.

Mevsim etkisinden arındırılmış iş gücü, söz konusu dönemde 78 bin kişi artarak 35 milyon 599 bin kişiye, iş gücüne katılma oranı da 0,1 puanlık artışla yüzde 53,5'e yükseldi. İş gücüne katılma oranı erkeklerde yüzde 71,5, kadınlarda yüzde 35,9 oldu.

Bu dönemde istihdam edilenlerin sayısı, bir önceki çeyreğe göre tarım sektöründe 33 bin kişi azalırken sanayi sektöründe 83 bin kişi, inşaat sektöründe 3 bin kişi, hizmet sektöründe 83 bin kişi arttı. İstihdam edilenlerin yüzde 13,8'i tarım, yüzde 20'si sanayi, yüzde 6,9'u inşaat, yüzde 59,3'ü ise hizmet sektöründe yer aldı.

İstihdam edilenlerden referans döneminde işbaşında olanların, mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış haftalık ortalama fiili çalışma süresi, 2025'in dördüncü çeyreğinde bir önceki çeyreğe göre değişim göstermeyerek, 42,6 saat olarak gerçekleşti.

Zamana bağlı eksik istihdam, potansiyel iş gücü ve işsizlerden oluşan atıl iş gücü oranı, dördüncü çeyrekte bir önceki çeyreğe göre, 0,3 puanlık azalışla yüzde 29 oldu. Zamana bağlı eksik istihdam ve işsizlerin bütünleşik oranı yüzde 18,9 iken potansiyel iş gücü ve işsizlerin bütünleşik oranı yüzde 19,7 olarak tahmin edildi.

Türkiye genelinde Ekim-Aralık 2025 dönemine ilişkin mevsim etkilerinden arındırılmış temel iş gücü göstergeleri şöyle:

15 ve daha yukarı yaştakilerToplamErkekKadın
Nüfus (bin kişi)66.585
32.92633.660
İş gücü (bin kişi)35.59923.52912.071
İstihdam (bin kişi)32.68621.95910.727
Tarım (bin kişi)4.5102.7121.798
Sanayi (bin kişi)6.5314.9031.628
İnşaat (bin kişi)2.2472.110137
Hizmet (bin kişi)19.39812.2337.164
İşsiz (bin kişi)2.9131.5701.344
İş gücüne dahil olmayanlar (bin kişi)30.9869.39721.589
İş gücüne katılma oranı (yüzde)53,571,535,9
İstihdam oranı (yüzde)49,166,731,9
İşsizlik oranı (yüzde)8,26,711,1
Genç nüfusta (15-24 yaş) işsizlik oranı (yüzde)14,911,820,7
