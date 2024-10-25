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TÜİK Ekim 2024 Güven Endekslerini Açıkladı

TÜİK Ekim 2024 Güven Endekslerini Açıkladı
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Türkiye İstatistik Kurumu, Ekim 2024 döneminde hizmet sektöründe yüzde 1,5, perakende ticaret sektöründe yüzde 0,1 artış, inşaat sektöründe ise yüzde 1,7 düşüş yaşandığını bildirdi.

TÜRKİYE İstatistik Kurumu (TÜİK), güven endekslerinin hizmet sektöründe yüzde 1,5, perakende ticaret sektöründe yüzde 0,1 arttığını, inşaat sektöründe yüzde 1,7 azaldığını açıkladı.

TÜİK, Ekim 2024 dönemine ilişkin hizmet, perakende ticaret ve inşaat güven endekslerini açıkladı. Buna göre; güven endeksleri ekim ayında bir önceki aya göre hizmet sektöründe yüzde 1,5 oranında artarak 114,2 değerini, perakende ticaret sektöründe yüzde 0,1 oranında artarak 110,7 değerini ve inşaat sektöründe yüzde 1,7 oranında azalarak 86,3 değerini aldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ekonomi

Türkiye İstatistik Kurumu Türkiye Ekonomi Finans İnşaat

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