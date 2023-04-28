TÜİK, dış ticaret istatistiklerini açıkladı
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TÜRKİYE İstatistik Kurumu (TÜİK), mart ayında ihracatın yüzde 4,4, ithalatın yüzde 3,4 arttığını duyurdu.
TÜRKİYE İstatistik Kurumu (TÜİK), mart ayında ihracatın yüzde 4,4, ithalatın yüzde 3,4 arttığını duyurdu.
TÜİK, Mart 2023 dönemine ilişkin dış ticaret istatistiklerini açıkladı. TÜİK ile Ticaret Bakanlığı iş birliğiyle genel ticaret sistemi kapsamında üretilen geçici dış ticaret verilerine göre; ihracat mart ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 4,4 artarak 23 milyar 595 milyon dolar, ithalat yüzde 3,4 artarak 31 milyar 936 milyon dolar olarak gerçekleşti. Genel ticaret sistemine göre; ihracat, 2023 yılı Ocak-Mart döneminde bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 2,5 artarak 61 milyar 558 milyon dolar, ithalat yüzde 11,1 artarak 96 milyar 250 milyon dolar olarak gerçekleşti.DIŞ TİCARET AÇIĞI ARTTI Mart ayında dış ticaret açığı bir önceki yılın aynı ayına göre; yüzde 0,9 artarak 8 milyar 267 milyon dolardan 8 milyar 341 milyon dolara yükseldi. 2022 Mart ayında yüzde 73,2 olan ihracatın ithalatı karşılama oranı, 2023 Mart ayında yüzde 73,9'a yükseldi. Ocak-mart döneminde dış ticaret açığı yüzde 30,7 artarak 26 milyar 537 milyon dolardan 34 milyar 692 milyon dolara yükseldi. 2022 Ocak-Mart döneminde yüzde 69,4 olan ihracatın ithalatı karşılama oranı, 2023 yılının aynı döneminde yüzde 64'e geriledi.İMALAT SANAYİNİN İHRACATTAKİ PAYI YÜZDE 94,9İhracatta, mart ayında imalat sanayinin payı yüzde 94,9, tarım, ormancılık ve balıkçılık sektörünün payı yüzde 3,3, madencilik ve taş ocakçılığı sektörünün payı yüzde 1,3 oldu. Ocak-mart döneminde ihracatta imalat sanayinin payı yüzde 94,4, tarım, ormancılık ve balıkçılık sektörünün payı yüzde 3,7, madencilik ve taş ocakçılığı sektörünün payı yüzde 1,4 oldu.İthalatta, mart ayında ara mallarının payı yüzde 72,8, sermaye mallarının payı yüzde 14,9 ve tüketim mallarının payı yüzde 12,2 oldu. İthalatta 2023 Ocak-Mart döneminde ara mallarının payı yüzde 76,8, sermaye mallarının payı yüzde 12,5 ve tüketim mallarının payı yüzde 10,6 oldu.EN FAZLA İHRACAT YAPILAN ÜLKE ALMANYAMart ayında ihracatta ilk sırayı Almanya aldı. Almanya'ya yapılan ihracat 2 milyar 6 milyon dolar olurken; bu ülkeyi sırasıyla 1 milyar 384 milyon dolar ile ABD, 1 milyar 191 milyon dolar ile İtalya, 1 milyar 130 milyon dolar ile Birleşik Krallık, 1 milyar 112 milyon dolar ile Irak takip etti. İlk 5 ülkeye yapılan ihracat, toplam ihracatın yüzde 28,9'unu oluşturdu. Ocak-mart döneminde ihracatta ilk sırayı Almanya aldı. Almanya'ya yapılan ihracat 5 milyar 528 milyon dolar olurken; bu ülkeyi sırasıyla; 3 milyar 656 milyon dolar ile ABD, 3 milyar 223 milyon dolar ile İtalya, 3 milyar 102 milyon dolar ile Rusya Federasyonu ve 2 milyar 933 milyon dolar ile Birleşik Krallık takip etti. İlk 5 ülkeye yapılan ihracat, toplam ihracatın yüzde 30'unu oluşturdu. EN FAZLA İTHALAT RUSYA FEDERASYONU'NDANİthalatta Rusya Federasyonu ilk sırayı aldı. Mart ayında Rusya Federasyonu'ndan yapılan ithalat 3 milyar 863 milyon dolar olurken; Çin'den 3 milyar 787 milyon dolar, Almanya'dan 2 milyar 694 milyon dolar, ABD'den 1 milyar 408 milyon dolar, İtalya'dan 1 milyar 393 milyon dolar oldu. 5 ülkeden yapılan ithalat, toplam ithalatın yüzde 41,2'sini oluşturdu.
Ocak-mart döneminde de ithalatta ilk sırayı Rusya Federasyonu aldı. Rusya Federasyonu'ndan yapılan ithalat 13 milyar 77 milyon dolar olurken, Çin'den 10 milyar 444 milyon dolar, İsviçre'den 9 milyar 164 milyon dolar, Almanya'dan 6 milyar 582 milyon dolar, ABD'den 3 milyar 702 milyon dolar oldu. İlk 5 ülkeden yapılan ithalat, toplam ithalatın yüzde 44,6'sını oluşturdu.