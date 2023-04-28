TÜİK, dış ticaret istatistiklerini açıkladı

TÜRKİYE İstatistik Kurumu (TÜİK), mart ayında ihracatın yüzde 4,4, ithalatın yüzde 3,4 arttığını duyurdu.

TÜİK, Mart 2023 dönemine ilişkin dış ticaret istatistiklerini açıkladı. TÜİK ile Ticaret Bakanlığı iş birliğiyle genel ticaret sistemi kapsamında üretilen geçici dış ticaret verilerine göre; ihracat mart ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 4,4 artarak 23 milyar 595 milyon dolar, ithalat yüzde 3,4 artarak 31 milyar 936 milyon dolar olarak gerçekleşti. Genel ticaret sistemine göre; ihracat, 2023 yılı Ocak-Mart döneminde bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 2,5 artarak 61 milyar 558 milyon dolar, ithalat yüzde 11,1 artarak 96 milyar 250 milyon dolar olarak gerçekleşti.

Ocak-mart döneminde de ithalatta ilk sırayı Rusya Federasyonu aldı. Rusya Federasyonu'ndan yapılan ithalat 13 milyar 77 milyon dolar olurken, Çin'den 10 milyar 444 milyon dolar, İsviçre'den 9 milyar 164 milyon dolar, Almanya'dan 6 milyar 582 milyon dolar, ABD'den 3 milyar 702 milyon dolar oldu. İlk 5 ülkeden yapılan ithalat, toplam ithalatın yüzde 44,6'sını oluşturdu.