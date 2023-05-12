TÜİK: Dış Ticaret Haddi Mart Ayında Geçen Yılın Aynı Dönemine Göre 10,8 Puan Arttı

TÜİK verilerine göre, ihracat birim değer endeksinin ithalat birim değer endeksine bölünmesiyle hesaplanan dış ticaret haddi, mart ayında geçen yılın aynı ayına göre, 10,8 puan artışla 86,4 oldu. İhracat miktar endeksi yüzde 1,6 artarken ithalat birim değer endeksi yüzde 10,1 azaldı. İthalat miktar endeksi ise yüzde 15,1 arttı.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre, ihracat birim değer endeksinin ithalat birim değer endeksine bölünmesiyle hesaplanan dış ticaret haddi, mart ayında geçen yılın aynı ayına göre, 10,8 puan artışla 86,4 oldu.

TÜİK, mart ayına ilişkin dış ticaret endekslerini bugün yayınladı. Buna göre ihracat birim değer endeksi, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 2,7 arttı. Endeks, bir önceki yılın aynı ayına göre gıdada, içecekte ve tütünde yüzde 11,2, imalat sanayinde (gıda, içecek, tütün hariç) yüzde 4,6 artarken ham maddelerde (yakıt hariç) yüzde 9,6 ve yakıtlarda yüzde 23,6 azaldı.

İHRACAT MİKTAR ENDEKSİ YÜZDE 1,6 ARTTI

İhracat miktar endeksi de bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 1,6 arttı. Endeks, bir önceki yılın aynı ayına göre gıda, içecek ile tütünde yüzde 6,6 ve imalat sanayinde (gıda, içecek, tütün hariç) yüzde 1,8 azalırken ham maddelerde (yakıt hariç) yüzde 34,5 ve yakıtlarda yüzde 23,5 arttı.

İTHALAT BİRİM DEĞER ENDEKSİ YÜZDE 10,1 AZALDI

İthalat birim değer endeksi ise bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 10,1 azaldı. Endeks, bir önceki yılın aynı ayına göre gıda, içecek ile tütünde yüzde 1, ham maddelerde (yakıt hariç) yüzde 12,3, yakıtlarda yüzde 31,1 ve imalat sanayinde (gıda, içecek, tütün hariç) yüzde 3,4 azaldı.

İTHALAT MİKTAR ENDEKSİ YÜZDE 15,1 ARTTI

İthalat miktar endeksi, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 15,1 arttı. Endeks bir önceki yılın aynı ayına göre, gıda, içecek ve tütünde yüzde 69,5, ham maddelerde (yakıt hariç) yüzde 9,6, yakıtlarda yüzde 0,8 ve imalat sanayinde (gıda, içecek, tütün hariç) yüzde 17,7 artış gösterdi.

MEVSİM VE TAKVİM ETKİLERİNDEN ARINDIRILMIŞ İHRACAT MİKTAR ENDEKSİ YÜZDE 9,8 ARTTI

Mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış seriye göre şubat ayında 132,6 olan ihracat miktar endeksi, yüzde 9,8 artarak mart ayında 145,5 oldu. Takvim etkilerinden arındırılmış seriye göre de geçen yıl mart ayında 152,2 olan ihracat miktar endeksi, yüzde 1,6 artışla geçen mart ayında 154,6 olarak gerçekleşti.

MEVSİM VE TAKVİM ETKİLERİNDEN ARINDIRILMIŞ İTHALAT MİKTAR ENDEKSİ YÜZDE 4,2 AZALDI

Mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış seriye göre şubat ayında 131,9 olan ithalat miktar endeksi, yüzde 4,2 azalarak mart ayında 126,4 oldu. Takvim etkilerinden arındırılmış seriye göre ise geçen yıl mart ayında 112,2 olan ithalat miktar endeksi, yüzde 15,1 artışla geçen mart ayında 129,1'e yükseldi.

DIŞ TİCARET HADDİ 2023 YILI MART AYINDA 86,4 OLARAK GERÇEKLEŞTİ

İhracat birim değer endeksinin ithalat birim değer endeksine bölünmesiyle hesaplanan ve geçen yıl mart ayında 75,6 olarak elde edilmiş olan dış ticaret haddi, 10,8 puan artarak bu yılki mart ayında 86,4 oldu. Dış ticaret haddi, 2023 yılı birinci çeyreğinde, geçen yılın aynı dönemine göre 6,8 puan artarak 82,9 oldu.