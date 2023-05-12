TÜİK: Dış Ticaret Haddi Mart Ayında %10,8 Arttı

TÜİK, Mart 2023 dönemine ilişkin dış ticaret endekslerini açıkladı. İhracat birim değer endeksi mart ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 2,7 arttı. İthalat birim değer endeksi ise yüzde 10,1 azaldı. İhracat birim değer endeksinin ithalat birim değer endeksine bölünmesiyle hesaplanan dış ticaret haddi, geçen yılın mart ayına göre 10,8 puan artarak 86,4 oldu.

TÜRKİYE İstatistik Kurumu (TÜİK), mart ayında dış ticaret haddinin geçen yılın aynı ayına göre 10,8 puan artarak 86,4 olduğunu açıkladı.

TÜİK, Mart 2023 dönemine ilişkin dış ticaret endekslerini açıkladı. Buna göre; ihracat birim değer endeksi mart ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 2,7 arttı. Endeks bir önceki yılın aynı ayına göre, gıda, içecek ve tütünde yüzde 11,2, imalat sanayinde yüzde 4,6 artarken; ham maddelerde yüzde 9,6 ve yakıtlarda yüzde 23,6 azaldı. İhracat birim değer endeksi, 2023 yılı birinci çeyreğinde bir önceki yılın birinci çeyreğine göre yüzde 3,7 arttı.