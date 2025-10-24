Haberler

TÜİK, Avrupa İstatistik Ödülleri'nde 9 Kategoride Başarı Elde Etti

Güncelleme:
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) uzmanları, Avrupa İstatistik Ödülleri Yarışması'nın üçüncü turunda 9 kategoride 8 birincilik ve 1 ikincilik kazandı. TURKSTAT-DATG takımı, yeniden üretilebilirlik ve yenilik dallarında ödüller alırken, doğruluk kategorisinde de önemli başarılar elde etti.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) uzmanları, Avrupa İstatistik Ödülleri Uluslararası Ticaret Anlık Tahmin (Nowcasting) Yarışması'nın üçüncü turunda 9 kategoride 8 birincilik ve bir ikincilik elde etti.

TÜİK'ten yapılan açıklamaya göre, Avrupa İstatistik Ofisi (Eurostat) tarafından Avrupa İstatistik Ödülleri-Uluslararası Ticaret Anlık Tahmin Yarışması düzenlendi.

Etkinliğin üçüncü turunda, TÜİK uzmanlarından oluşan TURKSTAT-DATG takımı üç ayrı yarışmada yer aldı.

Burada Ekim 2024-Mart 2025 dönemini kapsayan 6 aylık süreçte, 27 Avrupa Birliği üyesi ülkenin Avrupa içi ve dışı ihracat ile Avrupa dışı ithalat göstergelerine ilişkin anlık tahminlerin üretilmesi hedeflendi.

Her üç yarışma, doğruluk, yeniden üretilebilirlik ve yenilik kategorilerinde değerlendirildi.

TÜİK uzmanlarından oluşan TURKSTAT-DATG takımı, üç yarışmanın tamamında yeniden üretilebilirlik ve yenilik ödüllerini kazanırken, doğruluk kategorisinde de iki birincilik ve bir ikincilik elde etti.

Böylece, 9 kategoride 8 birincilik ve bir ikincilik derecesine ulaşıldı.

Takımda, Yöntem Araştırmaları Daire Başkanlığı bünyesindeki Veri Analiz Teknikleri Grup Başkanlığında görev yapan Fatih Tüzen, Özlem Yiğit, Osman Sert ve F. Aydan Kocacan Nuray yer alıyor.

Kaynak: AA / Hülya Ömür Uylaş - Ekonomi
Haberler.com
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
