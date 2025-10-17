Haberler

TÜİK, AR-GE İstatistiklerini 20 Ekim'de Yayımlayacak

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Türkiye İstatistik Kurumu, 1990 yılından bu yana düzenli olarak ürettiği Araştırma ve Geliştirme (AR-GE) İstatistikleri'ni 20 Ekim 2025 tarihinde yayımlayacağını açıkladı.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Araştırma ve Geliştirme (AR-GE) İstatistikleri'ni, 20 Ekim'de yayımlayacak.

TÜİK'in internet sitesinden, "Araştırma-Geliştirme Faaliyetleri Araştırması, 2024" bültenine ilişkin açıklama yapıldı.

Kurum tarafından, AR-GE İstatistiklerinin 1990 yılından itibaren, yıllık olarak düzenli bir şekilde üretildiği belirtilen açıklamada, "Ulusal Veri Yayımlama Takvimi'nde 4 Kasım 2025 tarihinde yayımlanması planlanan haber bülteni, çalışmaların erken tamamlanması nedeniyle 20 Ekim 2025 tarihinde saat 10.00'da yayımlanacaktır." ifadeleri kullanıldı.

Kaynak: AA / Zeynep Duyar - Ekonomi
Abdullah Öcalan 'umut hakkı' talep etti: Devlet adım atmalı

Öcalan "umut hakkı" istedi
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Bursa'nın suyu tamamen bitti! Barajlar sıfırı gördü

3 milyon nüfuslu kentimizin suyu bitti! İbre sıfırda
Memurun fazla mesai ücreti belli oldu

Memur maaşında bir kaleme zam geldi! İşte yeni yılda ödenecek tutar
Kadro dışı kalan İrfan Can ve Cenk hakkında yeni karar

Kadro dışı kalan İrfan Can ve Cenk hakkında yeni karar
Genç kadın, işer giderken tanımadığı kişi tarafından bıçaklandı

Genç kadın, işer giderken tanımadığı kişi tarafından bıçaklandı
Bursa'nın suyu tamamen bitti! Barajlar sıfırı gördü

3 milyon nüfuslu kentimizin suyu bitti! İbre sıfırda
Kalp krizi sonrası ilk gelişme! Fatih Ürek'le ilgili umut veren detay

Yoğun bakımda yaşam savaşı veren Fatih Ürek'ten yeni haber
Her yıl binlerce kişi geliyor: Alevi vatandaşların geçmek için sıraya girdiği delik

Alevi vatandaşların geçmek için sıraya girdiği delik
Güllü'nün kızı Tuğyan Ülkem hakkındaki iddialara son nokta konuldu

Herkes o iddiayı konuşuyordu! Test sonuçları belli oldu
Cole Palmer'den Chelsea'yi yıkan haber

Yıldızı futbolcudan çok kötü haber
Emeklilikte yeni formülün yolu açıldı: İşte faydalanmanın şartları

Emeklilikte yeni formülün yolu açıldı: İşte faydalanmanın şartları
Türkiye'nin konuştuğu Barış 3 yıl sonra evden çıkarıldı, hamama götürüldü ve tıraş ettirildi

Türkiye'nin konuştuğu Barış 3 yıl sonra yıkanıp tıraş ettirildi
Beyazıt Öztürk geri dönüyor: Yeni sergi yolda

Beyazıt Öztürk'ten büyük sürpriz! Yeni proje için geri sayım başladı
Fenerbahçe'den transferde dev operasyon! 3 bölgeye tam 6 yıldız isim aday

Taraftarın beklediği dev operasyonu başlatıyor
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.