TÜİK, AR-GE İstatistiklerini 20 Ekim'de Yayımlayacak

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Araştırma ve Geliştirme (AR-GE) İstatistikleri'ni, 20 Ekim'de yayımlayacak.

TÜİK'in internet sitesinden, "Araştırma-Geliştirme Faaliyetleri Araştırması, 2024" bültenine ilişkin açıklama yapıldı.

Kurum tarafından, AR-GE İstatistiklerinin 1990 yılından itibaren, yıllık olarak düzenli bir şekilde üretildiği belirtilen açıklamada, "Ulusal Veri Yayımlama Takvimi'nde 4 Kasım 2025 tarihinde yayımlanması planlanan haber bülteni, çalışmaların erken tamamlanması nedeniyle 20 Ekim 2025 tarihinde saat 10.00'da yayımlanacaktır." ifadeleri kullanıldı.