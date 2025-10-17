TÜİK, AR-GE İstatistiklerini 20 Ekim'de Yayımlayacak
Türkiye İstatistik Kurumu, 1990 yılından bu yana düzenli olarak ürettiği Araştırma ve Geliştirme (AR-GE) İstatistikleri'ni 20 Ekim 2025 tarihinde yayımlayacağını açıkladı.
TÜİK'in internet sitesinden, "Araştırma-Geliştirme Faaliyetleri Araştırması, 2024" bültenine ilişkin açıklama yapıldı.
Kurum tarafından, AR-GE İstatistiklerinin 1990 yılından itibaren, yıllık olarak düzenli bir şekilde üretildiği belirtilen açıklamada, "Ulusal Veri Yayımlama Takvimi'nde 4 Kasım 2025 tarihinde yayımlanması planlanan haber bülteni, çalışmaların erken tamamlanması nedeniyle 20 Ekim 2025 tarihinde saat 10.00'da yayımlanacaktır." ifadeleri kullanıldı.
