Haberler

TÜİK Ağustos 2025 Hizmet Üretiminde Artış Kaydetti

TÜİK Ağustos 2025 Hizmet Üretiminde Artış Kaydetti
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Ağustos 2025 dönemi hizmet üretim endeksinde yıllık yüzde 3,6, aylık ise yüzde 0,4 artış olduğunu açıkladı. Ulaştırma, konaklama ve gayrimenkul hizmetleri gibi birçok sektörde artış gözlemlendi.

TÜRKİYE İstatistik Kurumu (TÜİK), ağustos ayında hizmet üretiminin yıllık yüzde 3,6; aylık yüzde 0,4 arttığını açıkladı.

TÜİK, Ağustos 2025 dönemine ilişkin hizmet üretim endeksi verilerini açıkladı. Buna göre; hizmet üretimi 2025 yılı Ağustos ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 3,6 arttı. Aynı ayda ulaştırma ve depolama hizmetleri yüzde 0,7 arttı, konaklama ve yiyecek hizmetleri yüzde 4,7 arttı, bilgi ve iletişim hizmetleri yüzde 6,4 arttı, gayrimenkul hizmetleri yüzde 7,2 arttı, mesleki, bilimsel ve teknik hizmetler yüzde 9 arttı, idari ve destek hizmetleri yüzde 2,8 arttı.

Hizmet üretimi 2025 yılı Ağustos ayında bir önceki aya göre yüzde 0,4 arttı. Aynı ayda ulaştırma ve depolama hizmetleri yüzde 0,2 arttı, konaklama ve yiyecek hizmetleri yüzde 1,7 arttı, bilgi ve iletişim hizmetleri yüzde 3,2 azaldı, gayrimenkul hizmetleri yüzde 0,2 azaldı, mesleki, bilimsel ve teknik hizmetler yüzde 2,4 arttı, idari ve destek hizmetleri yüzde 1,2 arttı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ekonomi
Kabine toplanıyor! Eğitim süresinin kısaltılması dahil 4 konu var masada

Öğrencilerin hayatını değiştirecek teklif Erdoğan'ın masasına geliyor
MHP'li vekilin sözlerine kızan Türkeş'in kızı, salonu terk etti

MHP'li vekilin sözlerine kızan Türkeş'in kızı, salonu terk etti
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Yunanistan'a kaçarken yakalanan Ünsal Ban bu kez kaçtı

Yurt dışı yasağıyla serbest bırakılan Ünsal Ban kaçtı
İbrahim Tatlıses'in serveti sınır tanımıyor! İmparator'un mal varlığı saymakla bitmedi

Serveti sınır tanımıyor! İmparator'un mal varlığı ortaya çıktı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.