TÜİK Ağustos 2025 Hizmet Üretiminde Artış Kaydetti

TÜRKİYE İstatistik Kurumu (TÜİK), ağustos ayında hizmet üretiminin yıllık yüzde 3,6; aylık yüzde 0,4 arttığını açıkladı.

TÜİK, Ağustos 2025 dönemine ilişkin hizmet üretim endeksi verilerini açıkladı. Buna göre; hizmet üretimi 2025 yılı Ağustos ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 3,6 arttı. Aynı ayda ulaştırma ve depolama hizmetleri yüzde 0,7 arttı, konaklama ve yiyecek hizmetleri yüzde 4,7 arttı, bilgi ve iletişim hizmetleri yüzde 6,4 arttı, gayrimenkul hizmetleri yüzde 7,2 arttı, mesleki, bilimsel ve teknik hizmetler yüzde 9 arttı, idari ve destek hizmetleri yüzde 2,8 arttı.

Hizmet üretimi 2025 yılı Ağustos ayında bir önceki aya göre yüzde 0,4 arttı. Aynı ayda ulaştırma ve depolama hizmetleri yüzde 0,2 arttı, konaklama ve yiyecek hizmetleri yüzde 1,7 arttı, bilgi ve iletişim hizmetleri yüzde 3,2 azaldı, gayrimenkul hizmetleri yüzde 0,2 azaldı, mesleki, bilimsel ve teknik hizmetler yüzde 2,4 arttı, idari ve destek hizmetleri yüzde 1,2 arttı.