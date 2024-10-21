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TÜİK 5 Sözleşmeli Bilişim Personeli Alımı İçin Sınav Yapacak

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Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Ağ ve Sistem Yönetimi ile Yazılım Daire Başkanlığı bünyesine 5 sözleşmeli bilişim personeli alımı yapacak. Başvurular e-Devlet üzerinden elektronik olarak alınacak ve 4 Kasım'da sona erecek.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Başkanlığı, 5 sözleşmeli bilişim personeli alımı için sınav yapacak.

TÜİK'in Resmi Gazete'de yayımlanan ilanına göre, kurumun Ağ ve Sistem Yönetimi Daire Başkanlığı ile Yazılım Daire Başkanlığı emrinde tam zamanlı istihdam edilmek üzere 5 sözleşmeli bilişim personeli alınacak.

e-Devlet üzerinden TÜİK-Kariyer Kapısı Kamu İşe Alım hizmeti veya Kariyer Kapısının "https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr" internet adresinden bugünden itibaren elektronik olarak yapılacak başvurular 4 Kasım saat 18.00'de sona erecek.

Adaylar ilan edilen pozisyonlardan sadece biri için başvuru yapabilecek. Şahsen başvuru alınmayacak, posta veya diğer yollarla yapılan müracaatlar da kabul edilmeyecek.

Sınava katılacakların listesi kurumun internet sitesi "www.tuik.gov.tr" adresinde 15 Kasım'da ilan edilecek. Adaylar sınav sonuçlarına ilişkin bilgilere Kariyer Kapısı Kamu İşe Alım Platformu Sınavlarım/Mülakatlarım menüsünden de ulaşabilecek.

Uygulamalı ve sözlü sınavın sonuçları, Kurumun internet sitesinde ilan edilecek. Adaylar, sınav sonuçlarına ilişkin bilgilere Kariyer Kapısı üzerinden de erişebilecek.

TÜİK 5 Sözleşmeli Bilişim Personeli Alımı İçin Sınav Yapacak
Kaynak: AA / Arife Yıldız Ünal - Ekonomi

Türkiye İstatistik Kurumu Teknoloji E-Devlet Yazılım Ekonomi Eğitim Kamu

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