TÜİK 2025 İlk Çeyrek İşgücü İstatistiklerini Açıkladı
TÜİK'in açıkladığı verilere göre, 2025 yılı Ocak-Mart döneminde işsiz sayısı 183 bin kişi azalarak 2 milyon 884 bin kişi oldu. İşsizlik oranı yüzde 8,2 seviyesine gerilerken, genç nüfusta işsizlik oranı yüzde 15,0 olarak kaydedildi.
(ANKARA) - Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) 2025 yılı I. Çeyrek: Ocak-Mart dönemi İşgücü İstatistiklerine göre, 15 ve daha yukarı yaştaki kişilerde işsiz sayısı bir önceki çeyreğe göre 183 bin kişi azalarak 2 milyon 884 bin kişi oldu. Mevsim etkisinden arındırılmış işsizlik oranı yüzde 8,2 seviyesinde gerçekleşti. Zamana bağlı eksik istihdam, potansiyel işgücü ve işsizlerden oluşan atıl işgücü oranı, 2025 yılının birinci çeyreğinde bir önceki çeyreğe göre 0,4 puanlık artış ile yüzde 28,5 oldu.
İstihdam edilenlerin sayısı 2025 yılı birinçi çeyreğinde bir önceki çeyreğe göre 266 bin kişi azalarak 32 milyon 389 bin kişi, istihdam oranı ise 0,5 puanlık azalış ile yüzde 48,9 oldu. Bu oran erkeklerde yüzde 66,3 iken kadınlarda yüzde 31,9 olarak gerçekleşti.
Mevsim etkisinden arındırılmış işgücüne katılma oranı yüzde 53,3 olarak gerçekleşti
İşgücü 2025 yılı birinci çeyreğinde bir önceki çeyreğe göre 449 bin kişi azalarak 35 milyon 273 bin kişi, işgücüne katılma oranı ise 0,8 puanlık azalış ile yüzde 53,3 olarak gerçekleşti. İşgücüne katılma oranı erkeklerde yüzde 71,0, kadınlarda ise yüzde 36,0 oldu.
Genç nüfusta mevsim etkisinden arındırılmış işsizlik oranı yüzde 15,0 oldu
15-24 yaş grubunu kapsayan genç nüfusta işsizlik oranı bir önceki çeyreğe göre 0,9 puanlık azalış ile yüzde 15,0 oldu. Bu yaş grubunda işsizlik oranı; erkeklerde yüzde 10,8, kadınlarda ise yüzde 22,7 olarak tahmin edildi.
Mevsim etkisinden arındırılmış istihdamın yüzde 58,2'si hizmet sektöründe yer aldı
Mevsim etkisinden arındırılmış atıl işgücü oranı yüzde 28,5 oldu
Zamana bağlı eksik istihdam, potansiyel işgücü ve işsizlerden oluşan atıl işgücü oranı 2025 yılı birinci çeyreğinde bir önceki çeyreğe göre 0,4 puanlık artış ile yüzde 28,5 oldu. Zamana bağlı eksik istihdam ve işsizlerin bütünleşik oranı yüzde 18,4 iken potansiyel işgücü ve işsizlerin bütünleşik oranı yüzde 19,6 olarak tahmin edildi.