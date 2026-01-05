Tüik: Aralık Ayında Enflasyon Aylık 0,89, Yıllık Yüzde 30,89

(ANKARA) - Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) açıkladığı 2025 yılı aralık ayı enflasyonuna göre, Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) yıllık yüzde 30,89, aylık yüzde 0,89 oldu.

TÜİK, 2025 yılı aralık ayına ilişkin TÜFE verilerini açıkladı.

Verilere göre, TÜFE'deki değişim 2025 yılı aralık ayında bir önceki aya göre yüzde 0,89, bir önceki yılın aralık ayına göre yüzde 30,89, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 30,89 ve on iki aylık ortalamalara göre yüzde 34,88 artış olarak gerçekleşti.

(SÜRECEK)