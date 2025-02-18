TÜİK 2024 Bal Üretim Verilerini Açıkladı: Ordu Zirvede
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2024 yılı bal üretim verilerini duyurdu. 13 bin 1 ton bal üretimiyle Ordu, listenin zirvesinde yer alırken, Adana ve Muğla sırasıyla ikinci ve üçüncü sırada yer aldı. Sivas ise 4 bin 3 ton ile dördüncü sırada bulunuyor.
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) 2024 yılı bal üretimine ilişkin verileri açıklandı.
Sivas, Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanan 2024 yılı bal üretim verilerine damga vurdu.
Listenin zirvesinde 13 bin 1 ton bal üretimiyle Ordu yer aldı. Ordu'yu 11 bin 582 ton ile Adana, 7 bin 31 ton ile Muğla, 4 bin 3 ton ile de Sivas izledi. İlk 10'da yer alan diğer iller sırasıyla 3 bin 48 tonla Siirt, 2 bin 998 tonla Aydın, 2 bin 884 tonla İzmir, 2 bin 459 tonla Diyarbakır, 2 bin 420 tonla Şanlıurfa, 2 bin 291 ton ile de Çanakkale oldu. - SİVAS