TÜİK: 2023'ün 1. çeyreğinde işsizlik oranı %9,9'a düştü

TÜRKİYE İstatistik Kurumu (TÜİK), 2023'ün 1'inci çeyreğinde (ocak-mart) işsizlik oranının 0,3 puan azalarak yüzde 9,9, istihdam oranının da 0,2 puan artışla yüzde 48,4 olduğunu açıkladı.

TÜİK, 2023'ün 1'inci çeyreğine ilişkin iş gücü istatistiklerini açıkladı. Buna göre; 15 ve daha yukarı yaştaki kişilerde işsiz sayısı, bir önceki çeyreğe göre 62 bin kişi azalarak 3 milyon 483 bin kişi oldu. İşsizlik oranı, 0,3 puanlık azalışla yüzde 9,9 seviyesinde gerçekleşti. İşsizlik oranı, erkeklerde yüzde 8,2, kadınlarda yüzde 13,4 oldu. İstihdam edilenlerin sayısı, bir önceki çeyreğe göre 195 bin kişi artarak 31 milyon 558 bin kişi, istihdam oranı ise 0,2 puan artışla yüzde 48,4 oldu. Bu oran, erkeklerde yüzde 66, kadınlarda yüzde 31,2 olarak gerçekleşti. İş gücü, bir önceki çeyreğe göre 132 bin kişi artarak 35 milyon 40 bin kişi, iş gücüne katılma oranı, değişim göstermeyip yüzde 53,7 olarak gerçekleşti. İş gücüne katılma oranı erkeklerde yüzde 71,8, kadınlarda ise yüzde 36 oldu.