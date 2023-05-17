TÜİK: 2023'ün 1. çeyreğinde işsizlik oranı %9,9'a düştü
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TÜİK, 2023'ün 1. çeyreğinde işsizlik oranının %9,9'a düştüğünü ve istihdam oranının %48,4'e yükseldiğini açıkladı. Genç nüfusta işsizlik oranı %19,9'a yükseldi.
TÜRKİYE İstatistik Kurumu (TÜİK), 2023'ün 1'inci çeyreğinde (ocak-mart) işsizlik oranının 0,3 puan azalarak yüzde 9,9, istihdam oranının da 0,2 puan artışla yüzde 48,4 olduğunu açıkladı.
TÜİK, 2023'ün 1'inci çeyreğine ilişkin iş gücü istatistiklerini açıkladı. Buna göre; 15 ve daha yukarı yaştaki kişilerde işsiz sayısı, bir önceki çeyreğe göre 62 bin kişi azalarak 3 milyon 483 bin kişi oldu. İşsizlik oranı, 0,3 puanlık azalışla yüzde 9,9 seviyesinde gerçekleşti. İşsizlik oranı, erkeklerde yüzde 8,2, kadınlarda yüzde 13,4 oldu. İstihdam edilenlerin sayısı, bir önceki çeyreğe göre 195 bin kişi artarak 31 milyon 558 bin kişi, istihdam oranı ise 0,2 puan artışla yüzde 48,4 oldu. Bu oran, erkeklerde yüzde 66, kadınlarda yüzde 31,2 olarak gerçekleşti. İş gücü, bir önceki çeyreğe göre 132 bin kişi artarak 35 milyon 40 bin kişi, iş gücüne katılma oranı, değişim göstermeyip yüzde 53,7 olarak gerçekleşti. İş gücüne katılma oranı erkeklerde yüzde 71,8, kadınlarda ise yüzde 36 oldu.GENÇ NÜFUSTA İŞSİZLİK ORANI YÜZDE 19,915-24 yaş grubunu kapsayan genç nüfusta işsizlik oranı, bir önceki çeyreğe göre 0,9 puan artışla yüzde 19,9 oldu. Bu yaş grubunda işsizlik oranı, erkeklerde yüzde 15,6, kadınlarda yüzde 27,6 oldu. İstihdam edilenlerin sayısı, bir önceki çeyreğe göre tarım sektöründe 115 bin kişi azalırken; sanayi sektöründe 51 bin kişi, inşaat sektöründe 60 bin kişi, hizmet sektöründe 198 bin kişi arttı. İstihdam edilenlerin yüzde 14,9'u tarım, yüzde 21,5'i sanayi, yüzde 6,3'ü inşaat, yüzde 57,4'ü ise hizmet sektöründe yer aldı. İstihdam edilenlerden referans döneminde işbaşında olanların, mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış haftalık ortalama fiili çalışma süresi, bir önceki çeyreğe göre 0,7 saat artarak 44,7 saat olarak gerçekleşti.