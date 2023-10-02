TUİK 2023 Eylül Ayı Haber Bülteni: Eskişehir'de Kültürel Miras, Konut Satışı ve Dış Ticaret İstatistikleri

TUİK tarafından yayınlanan 2023 yılı Eylül ayı haber bülteninde Eskişehir'in kültürel miras, konut satışı, motorlu kara taşıtları ve dış ticaret istatistikleri ortaya konuldu. Eskişehir'de müze sayısı 14'e ulaşırken, konut satışı ve trafiğe kayıtlı araç sayısı da belirlendi. Ayrıca, Eskişehir'in ihracat ve ithalat rakamları da paylaşıldı.

Türkiye İstatistik Kurumu (TUİK) tarafından yayınlanan 2023 yılı Eylül ayı haber bülteni özetinde Eskişehir kültürel miras (2022), konut satış, motorlu kara taşıtları ve dış ticaret istatistikleri ortaya koyuldu.

TUİK 2023 yılı eylül ayı haber bülteni özeti yayınlandı. Onlarca araştırmanın ve endeksin bulunduğu bültende Eskişehir'le ilgili veriler de yer aldı. Bülten özetinde Eskişehir'le ilgili paylaşılan bilgilere göre, 2022 yılında kentteki müze sayısı 14'e ulaştı. 2023 yılının Ağustos ayında Eskişehir'de 2 bin 79 konuş satışı yapıldığı tespit edilirken, il bazında 332 bin 386 aracın trafiğe kayıtlı olduğu belirlendi. Yine ağustos ayının genel ticaret sistemine göre Eskişehir'de ihracatın 131,8 milyon dolar, ithalatın ise 102,8 milyon dolar olduğu öğrenildi. - ESKİŞEHİR