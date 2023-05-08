TÜİK, 2022 yılında yoksulluk oranının önceki yıl ile aynı düzeyde kaldığını açıkladı

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2022 yılına ilişkin yoksulluk ve yaşam koşulları istatistiklerini açıkladı. Yoksulluk oranının önceki yıl ile aynı düzeyde kalarak yüzde 14,4 olduğu belirtilirken, eğitim durumuna göre yoksulluk oranları ve maddi-sosyal yoksunluk oranı da açıklandı.

TÜRKİYE İstatistik Kurumu (TÜİK), 2022 yılında yoksulluk oranının önceki yıl ile aynı düzeyde kalarak yüzde 14,4 olduğunu açıkladı.

TÜİK, 2022 yılına ilişkin yoksulluk ve yaşam koşulları istatistiklerini açıkladı. Buna göre; 'eş değer hanehalkı kullanılabilir fert medyan geliri'nin yüzde 50'si dikkate alınarak belirlenen yoksulluk sınırına göre yoksulluk oranı, 2022 yılında aynı düzeyde kalarak yüzde 14,4 oldu. 'Medyan gelir'in yüzde 60'ı dikkate alınarak belirlenen yoksulluk oranı 0,3 puan artarak yüzde 21,6, yüzde 40'ı dikkate alınarak belirlenen yoksulluk oranı 0,9 puanlık azalış ile yüzde 7,6, yüzde 70'i dikkate alınarak hesaplanan yoksulluk oranı ise bir önceki yıla göre 0,6 puanlık artış ile yüzde 29,3 oldu.

Geçen yıla göre konut alımı ve konut masrafları dışında borç veya taksit ödemesi olanların oranı 4,3 puan azalarak yüzde 59,4 oldu. Nüfusun yüzde 6,2'sine bu ödemeler yük getirmezken; yüzde 17,7'sine çok yük getirdi. Hanelerin yüzde 59,6'sı evden uzakta bir haftalık tatil masraflarını, yüzde 41,5'i 2 günde bir et, tavuk ya da balık içeren yemek masrafını, yüzde 31,1'i beklenmedik harcamaları, yüzde 20,4'ü evin ısınma ihtiyacını, yüzde 65,4'ü eskimiş mobilyaların yenilenmesini ekonomik olarak karşılayamadığını beyan etti.