TÜİK: 2022'de en yüksek harcama gıda ve alkolsüz içeceklerde, en düşük harcama eğitimde olacak

TÜİK, 2022 yılına ilişkin hane halkı tüketim harcaması istatistiklerini açıkladı. Buna göre; Türkiye genelinde harcamalar içinde en yüksek payı yüzde 22,8 ile gıda ve alkolsüz içecek harcamaları, en düşük payı ise yüzde 1,4 ile eğitim hizmetleri aldı.

TÜRKİYE İstatistik Kurumu (TÜİK), 2022 yılında hane halklarının tüketim harcamalarında en yüksek payı gıda ile alkolsüz içecekler, en düşük payı ise eğitim harcamalarının aldığını açıkladı.

TÜİK, 2022 yılına ilişkin hane halkı tüketim harcaması istatistiklerini açıkladı. Buna göre; Türkiye genelinde harcamalar içinde en yüksek payı yüzde 22,8 ile gıda ve alkolsüz içecek harcamaları, 2'nci sırayı yüzde 22,4 ile konut ve kira harcamaları, 3'üncü sırayı ise yüzde 21,3 ile ulaştırma harcamaları aldı. Toplam tüketim harcamalarında en düşük payı alan harcama türleri ise yüzde 1,4 ile eğitim hizmetleri, yüzde 2,2 sağlık ve yüzde 2,5 ile eğlence ve kültür harcamaları oldu. Aylık ortalama tüketim harcaması, hane halkı başına 12 bin 159 TL ve eşdeğer fert başına 6 bin 259 TL olarak kaydedildi. Temel gelir kaynağı maaş, ücret, yevmiye geliri olan hane halkları, ulaştırma harcamalarına yüzde 22,5, gıda ve alkolsüz içecek harcamalarına yüzde 21 ve konut ve kira harcamalarına yüzde 20,8 pay; girişimci geliri olan hane halkları ise ulaştırma harcamalarına yüzde 27,2, gıda ve alkolsüz içecek harcamalarına yüzde 22,9 ve konut ve kira harcamalarına yüzde 18,5 pay ayırdı.

?En düşük gelir grubunda yer alan hane halkları, gıda ve alkolsüz içecek harcamalarına yüzde 35,8, konut ve kira harcamalarına yüzde 29,3, ulaştırma harcamalarına yüzde 8,3 ve mobilya ve ev eşyası harcamalarına yüzde 5,5 pay ayırdı. En yüksek gelir grubunda yer alan hane halkları ise ulaştırma harcamalarına yüzde 28,5, konut ve kira harcamalarına yüzde 19,3, gıda ve alkolsüz içecek harcamalarına yüzde 16,6 ve lokanta ve otel harcamalarına yüzde 6,8 pay verdi.