TÜGİAD ve DOSABSİAD Başkanı Nilüfer Çevikel: 'Geleceğimiz yüksek teknoloji yatırımlarında'

BURSA (İHA) - TÜGİAD ve DOSABSİAD Başkanı Nilüfer Çevikel, Şahinkaya Koleji Girişimcilik Zirvesi'nde "Geleneksel üretim yöntemlerinin dışında yüksek teknolojik yatırımlara odaklanmalıyız" dedi.

Şahinkaya Koleji'nde düzenlenen 'Girişimcilik Zirvesi'nde başarı hikayesini anlatarak gençlere tavsiyelerde bulunan TÜGİAD Genel Başkanı ve DOSABSİAD Yönetim Kurulu Başkanı Nilüfer Çevikel, yüksek teknolojik yatırımlarla Türkiye'nin küresel pazar payını artırabileceğini söyledi.

Bursa'da Şahinkaya Koleji'nin 6'ncısını düzenlediği Girişimcilik Zirvesi'nde öğrencilerle bir araya gelen TÜGİAD ve DOSABSİAD Başkanı Nilüfer Çevikel, iş tecrübelerini ve iki önemli iş dünyası kuruluşunun başında yer almasını sağlayan başarı hikayesini paylaştı. Konuşmasında sivil toplum kuruluşlarının önemine vurgu yapan Nilüfer Çevikel, "Öğrencilere en önemli tavsiyem, mümkün olduğunca sivil toplum kuruluşlarında yer almalarıdır. Topluma yararlı projeler geliştirmek için bir araya gelen bu topluluklar, aynı zamanda sosyal çevre ve vizyonel bakışı da genişletmeye yardımcı olacaktır. Kendinizi yetiştirirken belirlediğiniz ideallerden asla vazgeçmeyin. İdeallerinize giden yolda başarısızlığa uğrasanız da hiçbir zaman pes etmeyin. Ben, iş hayatım boyunca hep bu düsturla hareket ettim ve karşılaştığım zorluklar karşısında dik durarak bildiğim yolda emin adımlarla ilerledim" diye konuştu.

"Melek yatırımcı olarak destekçiyiz"

TÜGİAD ve DOSABSİAD'ın tarihlerindeki ilk kadın Başkanı olduğunu da hatırlatan Nilüfer Çevikel, ülkeye ve kente değer katan çalışmalara imza atmanın gururunu yaşadığını kaydederek "İş hayatım boyunca ve SİAD'lardaki görevlerimde, eğitimin ne kadar önemli olduğuna çok kez şahitlik ettim. Dijital ve yeşil dönüşümün hayatımızın olmazsa olmazları arasına girdiği bir dönemde eğitimin tek başına yeterli olmadığını çok iyi bilmeliyiz. Geleneksel üretim yöntemleri dışında çağa ayak uyduran yüksek teknolojik yatırımlara da odaklanmalıyız. Daha güçlü bir Türkiye için, küresel ticarette pazar payını artıran bir Türkiye için milli teknoloji hamlelerine ihtiyacımız var. Bu ihtiyacı karşılayacak olan ise gençlerimiz olacaktır. TÜGİAD bünyesinde Cumhuriyetimizin 98. yılını '1.000 Üniversite Öğrencisine Yapay Zeka Eğitimi Projesi' ile kutladık. DOSABSİAD'da da BTSO Eğitim Vakfı bünyesindeki BUTGEM ile birlikte Dijital Dönüşüm Okulu'nu hayata geçirdik. 'Melek yatırımcı' olarak yazılım ve programcılık alanında Türkiye'nin pazar payını büyütme yolunda, teknoloji şirketleri ve Start-Up'ların en büyük destekçisiyiz" ifadelerini kullandı.

"Çevikel'in başarıları bizi gururlandırıyor"

Nilüfer Çevikel'in örnek bir iş insanı olduğunu ve başarı hikayesini dinlemekten büyük keyif aldıklarını kaydeden Şahinkaya Eğitim Kurumları Yönetim Kurulu Üyesi Oğuzhan Şahinkaya da, "TÜGİAD ile DOSABSİAD'ın tarihlerindeki ilk ve tek Başkanı olarak bizleri gururlandıran Sayın Nilüfer Çevikel, ülke sınırlarımızın dışında da örnek çalışmalara imza atıyor. Kendisine kentimize ve ülkemize kattığı değerler, Şahinkaya Kolejimizin öğrencileri ile paylaştığı altın niteliğindeki tavsiyelerinden dolayı çok teşekkür ediyoruz. Böylesine örnek isimleri ağırlamak, bizim için çok önemli" ifadelerini kullandı. Öğrencilerin yoğun ilgi gösterdiği zirvenin sonunda Şahinkaya Eğitim Kurumları Yönetim Kurulu Üyesi Oğuzhan Şahinkaya, Başkan Nilüfer Çevikel'e teşekkür plaketi ve çiçek takdim etti. - BURSA

İhlas Haber Ajansı / Ekonomi