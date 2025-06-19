TÜGİAD, Türk ve Çinli Şirketler Arasında Yenilenebilir Enerji İşbirliğini Artıracak Platformu Tanıttı

Türkiye Genç İş İnsanları Derneği (TÜGİAD), Türk ve Çinli şirketler arasında başta yenilenebilir enerji olmak üzere birçok alanda işbirliğini artırmayı amaçlayan "Küresel Tedarik Zinciri Yönetim Platformu"nu tanıttı.

Nisanda Çin'in başkenti Pekin'de açılan TÜGİAD Çin Merkezi'nin, G20 Genç Girişimciler İttifakı (YEA) Çin Konseyi işbirliğiyle hayata geçirdiği ilk proje olan platformun tanıtımı, TÜGİAD'ın İstanbul'daki merkezinde düzenlenen basın toplantısıyla yapıldı.

Toplantıya TÜGİAD Yönetim Kurulu Başkanı Gürkan Yıldırım, G20 YEA Çin Konseyi Başkanı Tianqi Han ve TÜGİAD Bursa Şubesi ile Çin Çalışma Grubu Başkanı Selim Baykal katıldı.

Küresel Tedarik Zinciri Yönetim Platformu, dünyanın önde gelen mühendislik, tedarik ve kurulum (EPC) firmalarından China Energy Engineering Corporation (CEEC) ile stratejik ortaklık temelinde kuruldu.

Platform aracılığıyla, yenilenebilir enerji şirketlerine güneş paneli, rüzgar türbini ve batarya depolama sistemleri gibi ürünlere güvenilir referanslarla ve rekabetçi fiyatlarla doğrudan erişim imkanı sunulacak. Yatırım arayışındaki firmaların projelerinin değerlendirilerek olası işbirliklerine zemin oluşturulacak. Ayrıca, Türk firmalarının Çin pazarına girişini kolaylaştırarak Çinli şirketlerle sürdürülebilir işbirlikleri kurmasına olanak sağlanacak.

Yıldırım, buradaki konuşmasında, platformun sürdürülebilir işbirliklerine zemin hazırlayan aktif bir yapıya dönüşmesini hedeflediklerini belirterek, şunları kaydetti:

"Çin çok büyük ve çeşitli sektörlerde sayısız firmaya ev sahipliği yapan bir pazar. Bizim şu anda odaklandığımız ana alan ise yenilenebilir enerji. Partnerimiz olan CEEC, Global Fortune 500 listesinde 239'uncu sırada yer alan uluslararası ölçekte güçlü bir firma. Başkanları, başkan yardımcıları ve üst düzey ekipleri bugün bizimle birlikte. CEEC'nin büyük hacimli satın alma gücü ve stok kapasitesi sayesinde Türk enerji firmalarına sabit fiyat, uzun vadeli tedarik ve garantili ürün temini gibi önemli avantajlar sunulacak."

Yaklaşık 2 yıldır üzerinde çalıştıkları platformu "güven temelli inşa edilen bir işbirliği altyapısı" olarak tanımlayan Yıldırım, "Çin pazarına girişte ve Çinli firmalarla ortaklık geliştirme süreçlerinde güçlü ve referanslı bir zemin sunmayı amaçlıyoruz." ifadesini kullandı.

G20 YEA Çin Konseyi Başkanı Tianqi Han da TÜGİAD Çin Merkezi'nin, Türk şirketleri ve girişimcileri için bir faaliyet üssü olacağını söyledi.

Han, Küresel Tedarik Zinciri Platformu aracılığıyla Türk şirketlerinin Çin'de doğru iş ortaklarıyla buluşmasını ve etkinliklerini artırmalarını desteklemeyi hedefledikleri dile getirdi.

Enerji başta olmak üzere birçok sektörde yeni işbirliklerine imza atmayı planladıklarını belirten Han, "Hem Türkiye hem Çin tarafında büyük bir işbirliği isteği var. Biz de bu süreçte köprü görevi üstlenmekten büyük memnuniyet duyuyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Platform çalışmaları kapsamında CEEC'nin üst düzey yöneticileri İstanbul'a gelerek Türk firmalarla ikili görüşmeler gerçekleştirmeye başladı. 3 gün sürecek görüşmelerde, yenilenebilir enerjiye ek olarak ulaşım, endüstriyel ekipmanlar, robotik ve ileri teknoloji gibi alanlarda da işbirliği imkanları değerlendiriliyor.