TÜGİAD, G20 Zirvesi'nde Küresel Yeşil Ekonomi İçin Girişimciliğin Desteklenmesini Talep Etti

Türkiye Genç İş İnsanları Derneği (TÜGİAD), G20 YEA Zirvesi'nde, G20 liderlerinden küresel yeşil ekonomiye geçişte girişimciliğin desteklenmesi çağrısında bulunacak.

TÜGİAD'tan yapılan açıklamaya göre, Güney Afrika'nın Johannesburg kentinde düzenlenecek G20 Zirvesi öncesinde bu ülkede bir araya gelen G20 Genç Girişimciler İttifakı (G20 YEA), önerilerini liderlerle paylaşacak.

Bu kapsamda ülkede devam eden G20 YEA Zirvesi'nde "dayanışma, eşitlik ve sürdürülebilirlik" temalarına odaklanılırken, küresel ısınma ve iklim krizinin dünyada ortaya çıkardığı etkilerin önlenmesi için çözüm önerileri masaya yatırıldı.

İttifak, küresel ağındaki genç girişimcilerle bir araya gelerek uluslararası girişimcilik ekosisteminin, Güney Afrika'nın G20 Başkanlığı tarafından belirlenen gıda güvenliği, iklim değişikliği ve dijital teknolojinin ilerletilmesi gibi önceliklere nasıl katkıda bulunabileceğini belirlemek için çalışmalar yürütüyor.

"G20 Yeşil Girişimcilik Uzman Yuvarlak Masası oluşturun" önerisi

Bu kapsamda Türkiye ve Avrupa'yı zirvede temsil eden TÜGİAD Başkanı Gürkan Yıldırım öncülüğündeki heyet, G20 liderlerine, küresel yeşil ekonomiye geçişin anahtarı olarak girişimciliğin desteklenmesi çağrısında bulunmayı hedefliyor.

Heyet, G20 YEA Zirvesi'nin G20 liderlerine sunulacak sonuç bildirisinde genç girişimcilerin, küresel ekonominin daha çevreci ve daha sürdürülebilir hale getirmenin yeni yollarına öncülük ettiğini vurgulayacak.

Heyet, söz konusu bildiride tüm G20 ülkelerindeki politika, finans ve destek ortamı için yol haritası oluşturmak üzere bir "G20 Yeşil Girişimcilik Uzman Yuvarlak Masası oluşturun" önerisinin yer almasını gündeme getirecek.

Genç girişimcilerin iş geliştirmeleri amaçlanıyor

Türkiye'de çok sayıda üyesi ve birçok sektörde temsiliyeti bulunan TÜGİAD, 60 milyar dolarlık ticaret hacmine de öncülük ediyor. Bu kapsamda G20 YEA Zirvesi'nde network çalışmalarına devam eden dernek, İtalya, Çin, Kanada, İngiltere ve Fransa heyetleri ile yapılan ikili görüşmelerde genç girişimcilerin iş geliştirmelerini hedefliyor.