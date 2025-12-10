TÜGİAD "Umut Okulda" projesiyle deprem bölgesindeki okullara destek olacak

Türkiye Genç İş İnsanları Derneği (TÜGİAD), 6 Şubat depreminde zarar gören okullara destek olmak amacıyla başlattığı "Umut Okulda" projesi kapsamında bölgeyi ziyaret etti, Kahramanmaraş ve Hatay'da protokol imzaladı.

TÜGİAD'dan yapılan açıklamaya göre, Derneğin 6 Şubat 2023'teki depremlerden etkilenen bölgelerde eğitime katkı sağlamak için başlattığı "Umut Okulda" projesinin ikinci aşaması tamamlandı.

Yakın zamanda bu amaçla bir yardım etkinliği düzenleyen TÜGİAD, bölgedeki eğitim yuvalarının ihtiyaçlarını belirlemek amacıyla yönetim kurulu ve üyelerden oluşan heyetle Kahramanmaraş, Gaziantep ve Hatay'ı ziyaret etti.

Kahramanmaraş'ta Vali Yardımcısı Davut Sinanoğlu, Belediye Başkanı Fırat Görgel ve İl Milli Eğitim Müdürü Erhan Baydur ile bir araya gelen TÜGİAD Yönetim Kurulu Başkanı Gürkan Yıldırım liderliğindeki TÜGİAD heyeti, Türkoğlu, Pazarcık ve Çağlayancerit ilçelerindeki okulların fiziki ve teknolojik ihtiyaçlarının karşılanmasına yönelik protokol imzaladı.

Proje kapsamında okullara, donatım malzemeleri, spor ve müzik ekipmanları, bilgisayar, yazıcı ve diğer teknolojik cihazlar, çeşitli eğitim materyalleri sağlanacak. Ayrıca okullarda kütüphane kurulumları ve ıslak zemin yenileme çalışmaları yapılacak.

Kahramanmaraş'ın ardından Hatay'a geçen heyet, Hatay Valisi Mustafa Masatlı'yı makamında ziyaret ederek, projeye ilişkin bilgi verdi ve ihtiyacı olan okullara destek olmak için protokol imzaladı.

Bu illerde bir yıl sürecek proje kapsamında, ihtiyaç tespiti, izleme ve koordinasyon süreçleri İl Milli Eğitim Müdürlükleri tarafından yürütülecek. TÜGİAD ise malzemelerin tedarik ve dağıtımından sorumlu olacak. Bu yapıyla hem sürecin şeffaf ilerlemesi hem de okulların öncelikli ihtiyaçlarının zamanında karşılanması hedefleniyor.

"Hedefimiz, sadece ekonomik kalkınmaya değil, fikri kalkınmaya da katkı sunmak"

TÜGİAD heyeti, Gaziantep Valisi Kemal Çeber, Gaziantep Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Tuncay Yıldırım ve ?TOBB Gaziantep Genç Girişimciler Kurulu Başkanı Abdulkadir Koçer'i de ziyaret etti. Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin ile Başkan Danışmanı ve İstasyon Gaziantep Koordinatörü Filiz Evran ile de bir araya gelen heyet, projeye ilişkin görüş alışverişinde bulundu.

Açıklamada değerlendirmesine yer verilen TÜGİAD Yönetim Kurulu Başkanı Gürkan Yıldırım, projenin, geleceğin teminatı olan çocukların eğitimden kopmaması için bir vicdan hareketi olduğunu belirterek, "Hedefimiz, sadece ekonomik kalkınmaya değil, fikri kalkınmaya da katkı sunmak. Çünkü, fabrikaların makinelerini çalıştıracak akıllar da o akıllara yön verecek vicdanlar da okul sıralarında yetişiyor. Bugün destek verdiğimiz her okul, içinde yüzlerce hayalin yeşerdiği, bir çocuğun kaderinin değiştiği bir umut merkezidir. O umudun bir parçası olmaktan gurur duyuyoruz." ifadesini kullandı.