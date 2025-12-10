Haberler

TÜGİAD "Umut Okulda" projesiyle deprem bölgesindeki okullara destek olacak

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Türkiye Genç İş İnsanları Derneği (TÜGİAD), 6 Şubat depreminde zarar gören okullara destek olmak için başlattığı 'Umut Okulda' projesi çerçevesinde Kahramanmaraş ve Hatay'da protokol imzaladı. Proje, okullara çeşitli eğitim materyalleri, donatım malzemeleri ve teknolojik cihazlar sağlamayı amaçlıyor.

Türkiye Genç İş İnsanları Derneği (TÜGİAD), 6 Şubat depreminde zarar gören okullara destek olmak amacıyla başlattığı "Umut Okulda" projesi kapsamında bölgeyi ziyaret etti, Kahramanmaraş ve Hatay'da protokol imzaladı.

TÜGİAD'dan yapılan açıklamaya göre, Derneğin 6 Şubat 2023'teki depremlerden etkilenen bölgelerde eğitime katkı sağlamak için başlattığı "Umut Okulda" projesinin ikinci aşaması tamamlandı.

Yakın zamanda bu amaçla bir yardım etkinliği düzenleyen TÜGİAD, bölgedeki eğitim yuvalarının ihtiyaçlarını belirlemek amacıyla yönetim kurulu ve üyelerden oluşan heyetle Kahramanmaraş, Gaziantep ve Hatay'ı ziyaret etti.

Kahramanmaraş'ta Vali Yardımcısı Davut Sinanoğlu, Belediye Başkanı Fırat Görgel ve İl Milli Eğitim Müdürü Erhan Baydur ile bir araya gelen TÜGİAD Yönetim Kurulu Başkanı Gürkan Yıldırım liderliğindeki TÜGİAD heyeti, Türkoğlu, Pazarcık ve Çağlayancerit ilçelerindeki okulların fiziki ve teknolojik ihtiyaçlarının karşılanmasına yönelik protokol imzaladı.

Proje kapsamında okullara, donatım malzemeleri, spor ve müzik ekipmanları, bilgisayar, yazıcı ve diğer teknolojik cihazlar, çeşitli eğitim materyalleri sağlanacak. Ayrıca okullarda kütüphane kurulumları ve ıslak zemin yenileme çalışmaları yapılacak.

Kahramanmaraş'ın ardından Hatay'a geçen heyet, Hatay Valisi Mustafa Masatlı'yı makamında ziyaret ederek, projeye ilişkin bilgi verdi ve ihtiyacı olan okullara destek olmak için protokol imzaladı.

Bu illerde bir yıl sürecek proje kapsamında, ihtiyaç tespiti, izleme ve koordinasyon süreçleri İl Milli Eğitim Müdürlükleri tarafından yürütülecek. TÜGİAD ise malzemelerin tedarik ve dağıtımından sorumlu olacak. Bu yapıyla hem sürecin şeffaf ilerlemesi hem de okulların öncelikli ihtiyaçlarının zamanında karşılanması hedefleniyor.

"Hedefimiz, sadece ekonomik kalkınmaya değil, fikri kalkınmaya da katkı sunmak"

TÜGİAD heyeti, Gaziantep Valisi Kemal Çeber, Gaziantep Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Tuncay Yıldırım ve ?TOBB Gaziantep Genç Girişimciler Kurulu Başkanı Abdulkadir Koçer'i de ziyaret etti. Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin ile Başkan Danışmanı ve İstasyon Gaziantep Koordinatörü Filiz Evran ile de bir araya gelen heyet, projeye ilişkin görüş alışverişinde bulundu.

Açıklamada değerlendirmesine yer verilen TÜGİAD Yönetim Kurulu Başkanı Gürkan Yıldırım, projenin, geleceğin teminatı olan çocukların eğitimden kopmaması için bir vicdan hareketi olduğunu belirterek, "Hedefimiz, sadece ekonomik kalkınmaya değil, fikri kalkınmaya da katkı sunmak. Çünkü, fabrikaların makinelerini çalıştıracak akıllar da o akıllara yön verecek vicdanlar da okul sıralarında yetişiyor. Bugün destek verdiğimiz her okul, içinde yüzlerce hayalin yeşerdiği, bir çocuğun kaderinin değiştiği bir umut merkezidir. O umudun bir parçası olmaktan gurur duyuyoruz." ifadesini kullandı.

Kaynak: AA / Aylin Rana Aydin Kuş - Ekonomi
Kimya fabrikasında yangın! Patlama sesleri duyuluyor, dumanlar şehri kapladı

Kimya fabrikasında büyük yangın! Patlama sesleri art arda geldi
Geçen yıl doğru bilmişti! Bankacılık devi 2026 asgari ücreti için net rakam verdi

Dünyaca ünlü banka, 2026 asgari ücreti için net rakam verdi
Mehmet Akif Ersoy'un uyuşturucuyla ilgili sözleri yeniden gündem oldu

Uyuşturucuyla ilgili sözleri yeniden gündem oldu
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
İşe her gün 40 dakika erken geldiği için kovuldu

İşe her gün 40 dakika erken gelmesi başına bela açtı
Ferit Kaya hayranlarıyla fotoğraf çektirirken eşinin bakışları dikkat çekti

Bir diziyle ünlenen kocasının etrafını kadınlar sarınca kalakaldı
9 yaşındaki çocuk, 8 yaşındaki çocuğun kolunu kırarak intikam aldı

9 yaşındaki çocuk, 8 yaşındaki arkadaşından böyle "intikam" aldı
'Hıdır baba'nın acı kaybı sanat dünyasını sarstı

'Hıdır Baba'nın acı kaybı sanat dünyasını sarstı
İşe her gün 40 dakika erken geldiği için kovuldu

İşe her gün 40 dakika erken gelmesi başına bela açtı
Hemcinsini Kadıköy'in ortasında yakan kadının mesleği şaşırttı! İfadede vahim uyuşturucu iddiası

Hemcinsini Kadıköy'in ortasında yakan kadının mesleği şaşırttı
Nihat Kahveci'den Galatasaray hakkında olay iddia

Nihat Kahveci'den Galatasaray hakkında olay iddia
Ece Sükan'dan derin dekolte: Kapatmasa daha iyi olurmuş

İddialı dekoltesiyle geceye damga vurdu! Yorumlar bomba
Tarih netleşti! TOKİ, 37 ildeki 252 arsayı satışa çıkarıyor

Tarih netleşti! İstanbul dahil 37 ildeki yüzlerce arsa satışa çıkıyor
Türk futbolunun bittiğinin özeti! Tutuklanan kalecinin şok eden mesajları: Kg oyna ben yerim

Tutuklanan kalecinin şok eden mesajları: Kg oyna ben yerim
Güpegündüz ev sahibini kalbinden vurarak öldürdü

Güpegündüz ev sahibini kalbinden vurarak öldürdü
Bedelli askerlik ücretine rekor zam geliyor! Yeni ücret belli oldu

Bedelli askerliğe rekor zam! Yeni ücret belli oldu
Bakan Şimşek ipucunu verdi! Memur ve emekli zammı belli oldu gibi

Bakan Şimşek ipucunu verdi! Memur ve emekli zammı belli oldu gibi
title