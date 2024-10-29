TÜGİAD'dan Cumhuriyet Bayramı'na Özel Anlamlı Etkinlik

Türkiye Genç İş İnsanları Derneği (TÜGİAD) Yönetim Kurulu Başkanı Gürkan Yıldırım, iş dünyası olarak sadece ekonomik büyümeye değil, aynı zamanda toplumsal kalkınmaya da katkı sağlamak zorunda olduklarını belirterek, "TÜGİAD olarak bizler, bu sorumluluğun bilinciyle hareket ediyor, genç girişimcilerimizi ve iş dünyamızı Cumhuriyet'in ilerici ve yenilikçi vizyonuyla geleceğe hazırlamak için kararlılıkla çalışıyoruz." ifadesini kullandı.

TÜGİAD'dan yapılan açıklamaya göre, Dernek üyeleri, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı ve Cumhuriyet'in ilanının 101. yıl dönümü dolayısıyla Anıtkabir'i ziyaret etti.

Türkiye'nin dört bir yanından gelen genç iş insanları, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün mozolesine çelenk bırakarak saygı duruşunda bulundu.

Anı defterini imzalayan TÜGİAD Yönetim Kurulu Başkanı Gürkan Yıldırım, "Türk genç iş insanları olarak, sadece sınırlarımız içerisinde değil, dünyanın her kıtasında, ahlakımızı, dürüstlüğümüzü ve başarılarımızı devam ettirmek için büyük bir kararlılıkla çalışıyoruz." ifadesini kullandı.

Anıtkabir ziyaretinin ardından TÜGİAD Ankara Şubesi tarafından TED ATA Sahne'de "Cumhuriyet Zirvesi" düzenlendi.

TÜGİAD üyeleri ile sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, akademisyenler, üniversite öğrencileri ve vatandaşlardan oluşan yaklaşık 1500 kişinin katıldığı zirvenin açılış konuşmasını TÜGİAD Yönetim Kurulu Başkanı Yıldırım yaptı.

Cumhuriyet'in temel ilkelerinin iş dünyası için yol gösterici olması gerektiğini belirten Yıldırım, şu ifadeleri kullandı:

"Özellikle ekonomik kalkınma, eşitlik, toplumsal adalet ve yenilikçilik, Cumhuriyetimizin bizlere işaret ettiği modernleşme sürecinin vazgeçilmez unsurlarıdır. Bu bağlamda, iş dünyası olarak sadece ekonomik büyümeye değil, aynı zamanda toplumsal kalkınmaya da katkı sağlamak zorundayız. TÜGİAD olarak bizler, bu sorumluluğun bilinciyle hareket ediyor, genç girişimcilerimizi ve iş dünyamızı Cumhuriyet'in ilerici ve yenilikçi vizyonuyla geleceğe hazırlamak için kararlılıkla çalışıyoruz. Cumhuriyet, bize sadece bir yönetim modeli sunmamış, aynı zamanda çağdaş bilim, özgür düşünce ve toplumsal ilerleme yolunda bir pusula da vermiştir."

"Cumhuriyet Bayramımızı, Cumhuriyet Zirvesi ile taçlandırıyoruz"

TÜGİAD Ankara Şube Yönetim Kurulu Başkanı Aykut Çakmaklı ise bugün Cumhuriyet Bayramı'nın coşkusunu ve anlamını Cumhuriyet Zirvesi ile taçlandırdıklarını bildirdi.

TÜGİAD olarak, Cumhuriyet'in değerlerini yürekten benimseyen ve ülkenin gelişimine önemli katkılar sunan bir kuruluşun üyeleri olmanın gururunu yaşadıklarını kaydeden Çakmaklı, "Cumhuriyetimizi bize armağan eden, ülkemizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarının cesareti ve kararlılığı sayesinde, bugün bu güzel ülkenin modern, sorumluluk bilinci yüksek bireyleri olarak özgürce yaşıyor, düşünüyor ve üretiyoruz." açıklamasında bulundu.