TÜGİAD Başkanı Yıldırım: Ülkemizin yolu açık olsun

Türkiye Genç İş İnsanları Derneği (TÜGİAD) Yönetim Kurulu Başkanı Gürkan Yıldırım, dün tamamlanan cumhurbaşkanlığı seçimlerini değerlendirerek "Ülkemizin yolu açık olsun" dedi.

TÜGİAD Başkanı Yıldırım, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

"Sadece Türkiye'de değil tüm dünyada da 2023'ün en önemli siyasi olayı olarak kabul edilen cumhurbaşkanlığı ve parlamento seçimlerinin sonuçları ülkemize ve milletimize hayırlı olsun. Türkiye seçimlere yüksek katılım oranı ile medeni bir seçim ortamında dünyaya da güçlü bir demokrasi örneği göstermiştir. Dünyanın ekonomik ağırlığının Batı'dan Doğu'ya kaydığı bir dönemde, jeostratejik ve ekopolitik anlamda en kritik merkezlerden biri haline gelen ülkemizin Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde bundan sonra da demokrasi, adalet ve hukukun ışığında atacağı adımlarla büyüyüp kalkınacağına inanıyoruz. Türkiyemizin refahı yolunda biz de TÜGİAD olarak var gücümüzle çalışacağız. TÜGİAD, ülkemizin, halkımızın ve devletimizin yanında eskiden olduğu gibi azimle üstüne düşeni yerine getirmeye devam edecektir. Ülkemizin yolu açık olsun."

Sizce Kemal Kılıçdaroğlu istifa etmeli mi? — Haberler.com (@Haberler) May 28, 2023