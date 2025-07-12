TÜGİAD Başkanı Yıldırım: Terörün Son Bulması Ekonomik Kalkınma İçin Hayati

TÜRKİYE Genç İş İnsanları Derneği (TÜGİAD) Yönetim Kurul Başkanı Gürkan Yıldırım, "Terörün sona ermesi ve barış ortamının kalıcı hale gelmesi, sadece siyasi bir hedef değil, aynı zamanda ülkemizin ekonomik kalkınması ve sosyal gelişimi için de hayati bir zorunluluk" dedi.

Yıldırım, yaptığı yazılı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

"Terör örgütü PKK'nın silah bırakması ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıklamalarının Türkiye ekonomisi için güçlü bir potansiyelin başlangıcı olacak.Yıllardır süregelen çatışma ortamı, özellikle Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinde yatırımları engellemiş, istihdam olanaklarını kısıtlamış ve bölge ekonomisini adeta felç etmiştir. Silahların susmasıyla birlikte: Güvenlik endişelerinin ortadan kalkması, yerli ve yabancı yatırımcılar için cazip bir ortam yaratacaktır. Bölgenin doğal kaynakları, genç nüfusu ve stratejik konumu, yeni fabrikaların, işletmelerin ve altyapı projelerinin hayata geçirilmesi için büyük bir fırsat sunacaktır. Bununla birlikte Doğu ve Güneydoğu Anadolu, binlerce yıllık tarihi ve kültürel mirasıyla eşsiz bir turizm potansiyeli güvenli bir ortamda tam anlamıyla değerlendirilebilecek, bölgeye gelen turist sayısı artacak ve turizmden elde edilen gelirler katlanacaktır.

"Tarım ve Hayvancılığın merkezi olan bölgede terör nedeniyle ekilemeyen, işlenemeyen araziler tekrar üretime kazandırılabilecek, göçe zorlanan çiftçiler topraklarına geri dönebilecektir. Bu durum hem gıda güvenliğimize katkı sağlayacak hem de kırsal kalkınmayı hızlandıracaktır. Bölgede ulaştırma, enerji ve iletişim altyapısının geliştirilmesi terör nedeniyle sekteye uğramıştı. Bu projeler hız kazanacak, bölgenin diğer bölgelerle entegrasyonu güçlenecek ve ticaret hacmi artacaktır. Öte yandan tüm bu ekonomik gelişmeler, beraberinde ciddi bir istihdam artışı getirecektir. İşsizliğin azalması, yoksulluğun gerilemesi ve genel refah seviyesinin yükselmesi, bölge insanımızın yaşam kalitesini doğrudan etkileyecektir.

"Konuya sosyal açıdan bakarsak, silahların susması, sadece ekonomiyi değil, aynı zamanda toplumumuzun sosyal dokusunu da derinden olumlu etkileyecektir: Yıllardır süren çatışmaların yarattığı kutuplaşma ve gerilim azalacak, toplumsal barış ve kardeşlik duygusu güçlenecektir. Farklı etnik ve kültürel kimliklerin bir arada, huzur içinde yaşama iradesi pekişecektir. Terörün olumsuz etkilediği eğitim ve sağlık hizmetleri daha erişilebilir ve kaliteli hale gelecektir. Çocuklarımızın daha güvenli ve sağlıklı bir ortamda büyümesi, gençlerimizin geleceğe umutla bakması sağlanacaktır.

"Sonuç olarak, terör örgütü PKK'nın silah bırakması, Türkiye'nin sadece ekonomik değil, aynı zamanda sosyal olarak da şaha kalkması için eşsiz bir fırsattır. İş dünyası olarak bu sürecin her aşamasında üzerimize düşeni yapmaya hazırız. Yatırımlarımızla, istihdam yaratma çabalarımızla ve sosyal sorumluluk projelerimizle, barışın ve kalkınmanın mimarları arasında yer almak en büyük arzumuzdur. Bu vesileyle, ülkemizin geleceği için bu kritik adımın bir an önce atılmasını ve kalıcı bir barış ortamının sağlanmasını temenni ediyoruz."