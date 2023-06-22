TÜGİAD Başkanı Yıldırım: Merkez Bankası'nın faiz artışı piyasalara verdiği sinyal etkisi önemli

TÜGİAD Başkanı Gürkan Yıldırım, TCMB'nin faiz artışına ilişkin yaptığı açıklamada, politika faiz oranının artırılmasının piyasalara verdiği sinyal etkisinin önemli olduğunu belirtti. Yıldırım, bankacılık sektörüne yönelik uygulanan regülasyonların sadeleştirilmesi gerektiğini de vurguladı.

Türkiye Genç İş İnsanları Derneği (TÜGİAD) Yönetim Kurulu Başkanı Gürkan Yıldırım, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) faiz kararına ilişkin, " Merkez Bankası'nın faiz artışı yaparak piyasalara verdiği sinyal etkisinin oldukça önemli olduğunu düşünüyoruz." ifadesini kullandı.

Yıldırım, yaptığı yazılı açıklamada, uzun süredir ilk kez politika faiz oranının artırılmasının piyasalara verdiği sinyal etkisinin oldukça önemli olduğunu vurguladı.

TCMB Para Politikası Kurulu'nun 27 ay sonra ilk kez politika faizini artırarak bir hafta vadeli repo ihale faiz oranını yüzde 8,5'ten yüzde 15'e yükselttiğini hatırlatan Yıldırım, şunları kaydetti:

"Her ne kadar söz konusu faiz artışı piyasa beklentilerinin altında bir oranda olsa da Merkez Bankası'nın faiz artışı yaparak piyasalara verdiği sinyal etkisinin oldukça önemli olduğunu düşünüyoruz. Karar metninde vurgulanan 'parasal sıkılaştırma sürecinin başlaması' şeklindeki ifadeden önümüzdeki aylarda faiz artışlarının devam edeceğine ilişkin verilen mesajın da piyasalar üzerinde olumlu etkisi olacağını değerlendiriyoruz. İş dünyası olarak, bir an önce bir yandan fiyat istikrarı ve finansal istikrarın tesisi, diğer yandan da bankacılık sektörüne yönelik uygulanan regülasyonlar neticesinde durma noktasına gelen kredi kanalının yeniden açılması konusunun önemini bir kere daha vurgulamak istiyoruz.

Önümüzdeki dönemde istihdam, üretim, yatırım ve nihayet ihracatta ihtiyaç duyulan finansmana erişimin sağlanabilmesi için de gerekli adımların vakit geçmeden atılması işletmelerimiz açısından hayati önem taşımaktadır. Bankalarla olan ilişkilerimizde bizleri zorlayan regülasyonların sadeleştirilmesi konusu en az finansmana erişim ve finansman maliyeti kadar önemli bir konudur."