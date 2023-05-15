TÜGİAD Başkanı Gürkan Yıldırım'dan seçimlere ilişkin değerlendirme Açıklaması

Türkiye Genç İş İnsanları Derneği (TÜGİAD) Yönetim Kurulu Başkanı Gürkan Yıldırım, Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi'ne ilişkin, "13. Cumhurbaşkanlığı döneminde tarım, teknoloji ve sanayide üretim maliyetlerini düşürecek, sanayicinin finansmana erişiminin kolaylaştıracak ve yüksek enflasyona karşın sabit kur uygulamasının ihracatçı üzerinde oluşturduğu yükü hafifletecek adımlara ihtiyacımız var." ifadelerini kullandı.

Yıldırım, yaptığı yazılı açıklamada, seçimde milletin 13. Cumhurbaşkanının ikinci turda belli olması yönünde karar verdiğini anımsatarak, seçilen milletvekillerine başarılar diledi.

Yıldırım, şunları kaydetti:

"İkinci tur seçiminin yine ülkemize yakışır bir şekilde gerçekleşeceği inancıyla, seçim ortamının sağlıklı bir şekilde sonlanması ve ülkemizi ileriye götürecek ekonomik adımların zaman geçirilmeden atılmasını arzu ediyoruz. Resesyonun dünya geneline yayıldığı, ülkelerin korumacı önlemleri ile rekabetin her geçen gün zorlaştığı bir ortamda, ülkemizin daha fazla yüksek katma değerli ürünler üreterek ihraç etmesi kaçınılmaz hal aldı.

Bu bağlamda 13. Cumhurbaşkanlığı döneminde tarım, teknoloji ve sanayide üretim maliyetlerini düşürecek, sanayicinin finansmana erişimini kolaylaştıracak ve yüksek enflasyona karşın sabit kur uygulamasının ihracatçı üzerinde oluşturduğu yükü hafifletecek adımlara ihtiyacımız var."