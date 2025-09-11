TÜGİAD Başkanı Faiz İndirimini Değerlendirdi

TÜRKİYE Genç İş İnsanları Derneği (TÜGİAD) Yönetim Kurulu Başkanı Gürkan Yıldırım, Merkez Bankası'nın faiz indirim kararını değerlendirdi. Yıldırım yaptığı yazılı açıklamada "Merkez Bankası, piyasa beklentilerinin de üzerinde bir kararla politika faizini 250 baz puan düşürerek yüzde 40,50 seviyesine çekti. Bu karar, makroekonomik istikrarı sağlama ve dengeli bir büyüme yolunda atılan önemli bir adım olarak değerlendirilmelidir" dedi.

Yıldırım, "Faiz indirimi kararının, yatırım ve üretim ortamını destekleyerek iş dünyasının canlanmasına katkı sağlayacağını düşünüyorum. Düşük faiz oranları, krediye erişimi kolaylaştırarak hem reel sektörün yatırım iştahını artıracak hem de istihdamın sürdürülebilir bir şekilde büyümesine olanak tanıyacaktır" diye konuştu.

Yıldırım, "Ancak, bu indirimlerin etkilerinin kalıcı ve olumlu olması için enflasyonla mücadele politikalarından taviz verilmemesi büyük önem taşımaktadır. TÜGİAD olarak, para politikası kararlarının yanı sıra, yapısal reformların hızlandırılmasının ve makroekonomik dengelerin sağlamlaştırılmasının elzem olduğunu düşünüyoruz" ifadelerini kullandı.