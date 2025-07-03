TÜFE Haziran Ayında Yıllık Yüzde 35,05 Arttı

Tüketici fiyat endeksi (TÜFE) Haziran ayında yıllık yüzde 35,05 oldu, aylık yüzde 1,37 arttı.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Haziran ayı Tüketici Fiyat Endeksi verilerini paylaştı. TÜFE'deki değişim 2025 yılı Haziran ayında bir önceki aya göre yüzde 1,37 artış, bir önceki yılın Aralık ayına göre yüzde 16,67 artış, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 35,05 artış ve on iki aylık ortalamalara göre yüzde 43,23 artış olarak gerçekleşti.

TÜFE gıda ve alkolsüz içeceklerde yıllık yüzde 30,20 arttı

En yüksek ağırlığa sahip 3 ana harcama grubunun yıllık değişimleri; gıda ve alkolsüz içeceklerde yüzde 30,20 artış, ulaştırmada yüzde 27,72 artış ve konutta yüzde 65,54 artış olarak gerçekleşti. İlgili ana grupların yıllık değişime olan etkileri ise gıda ve alkolsüz içeceklerde yüzde 7,60, ulaştırmada yüzde 4,51 ve konutta yüzde 9,22 oldu.

TÜFE gıda ve alkolsüz içeceklerde aylık yüzde 0,27 azaldı

En yüksek ağırlığa sahip 3 ana harcama grubunun aylık değişimleri; gıda ve alkolsüz içeceklerde yüzde 0,27 azalış, ulaştırmada yüzde 2,38 artış ve konutta yüzde 2,62 artış olarak gerçekleşti. İlgili ana grupların aylık değişime olan etkileri ise gıda ve alkolsüz içeceklerde yüzde -0,07, ulaştırmada yüzde 0,36 ve konutta yüzde 0,43 oldu.

Endekste kapsanan 143 temel başlıktan (Amaca Göre Bireysel Tüketim Sınıflaması-COICOP 5'li Düzey) 2025 yılı Haziran ayı itibarıyla, 26 temel başlığın endeksinde düşüş gerçekleşirken, 5 temel başlığın endeksinde değişim olmadı. 112 temel başlığın endeksinde ise artış gerçekleşti.

Özel kapsamlı TÜFE göstergesi (B) yıllık yüzde 34,62 arttı, aylık yüzde 1,76 arttı

İşlenmemiş gıda ürünleri, enerji, alkollü içkiler ve tütün ile altın hariç TÜFE'deki değişim, 2025 yılı Haziran ayında bir önceki aya göre yüzde 1,76 artış, bir önceki yılın Aralık ayına göre yüzde 17,27 artış, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 34,62 artış ve on iki aylık ortalamalara göre yüzde 42,47 artış olarak gerçekleşti.

Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi (Yİ-ÜFE) yıllık yüzde 24,45 arttı, aylık yüzde 2,46 arttı

Yİ-ÜFE 2025 yılı Haziran ayında bir önceki aya göre yüzde 2,46 artış, bir önceki yılın Aralık ayına göre yüzde 15,71 artış, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 24,45 artış ve on iki aylık ortalamalara göre yüzde 28,34 artış gösterdi.

Yİ-ÜFE imalat ürünlerinde yıllık yüzde 23,79 arttı

Sanayinin dört sektörünün yıllık değişimleri; madencilik ve taş ocakçılığında yüzde 25,66 artış, imalatta yüzde 23,79 artış, elektrik, gaz üretimi ve dağıtımında yüzde 28,25 artış ve su temininde yüzde 61,04 artış olarak gerçekleşti.

Ana sanayi gruplarının yıllık değişimleri; ara mallarında yüzde 21,77 artış, dayanıklı tüketim mallarında yüzde 29,92 artış, dayanıksız tüketim mallarında yüzde 26,45 artış, enerjide yüzde 24,15 artış ve sermaye mallarında yüzde 27,40 artış olarak gerçekleşti.

Yİ-ÜFE imalat ürünlerinde aylık yüzde 1,84 arttı

Sanayinin dört sektörünün aylık değişimleri; madencilik ve taş ocakçılığında yüzde 0,71 artış, imalatta yüzde 1,84 artış, elektrik, gaz üretimi ve dağıtımında yüzde 9,94 artış ve su temininde yüzde 6,50 artış olarak gerçekleşti.

Ana sanayi gruplarının aylık değişimleri; ara mallarında yüzde 1,77 artış, dayanıklı tüketim mallarında yüzde 2,12 artış, dayanıksız tüketim mallarında yüzde 1,12 artış, enerjide yüzde 8,42 artış ve sermaye mallarında yüzde 2,26 artış olarak gerçekleşti. - İSTANBUL