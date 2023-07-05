TÜFE'de Lokanta ve Oteller Grubunda Yıllık En Yüksek Artış
Ekonomi Haberleri
Tüketici Fiyat Endeksi'nde (TÜFE) yer alan ana harcama gruplarında haziranda yıllık bazda en yüksek artış yüzde 67,22 ile lokanta ve oteller grubunda oldu. Haziranda aylık bazda artışın en yüksek olduğu gruplar ise alkollü içecekler ve tütün, ulaştırma ve lokanta olarak kaydedildi. TÜFE'de yıllık bazda en düşük artış ise konut, ulaştırma ve giyim ve ayakkabı gruplarında görüldü.
Tüketici Fiyat Endeksi'nde (TÜFE) yer alan ana harcama gruplarında haziranda yıllık bazda en yüksek artış yüzde 67,22 ile lokanta ve oteller grubunda oldu.
Türkiye İstatistik Kurumu verilerine göre, TÜFE, haziranda bir önceki aya kıyasla yüzde 3,92, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 38,21, geçen yılın aralık ayına göre yüzde 19,77 ve 12 aylık ortalamalara göre yüzde 59,95 artış gösterdi.
Ana harcama grupları itibarıyla haziranda aylık bazda artışın en yüksek olduğu gruplar yüzde 11,13 ile alkollü içecekler ve tütün, yüzde 7,96 ile ulaştırma, yüzde 4,32 ile lokanta grubunda oldu. Haziranda aylık bazda en az artış gösteren ana grup ise yüzde 1,21 ile sağlık olarak kaydedildi.
Yıllık değişimler
TÜFE'de yıllık bazda en yüksek artış yüzde 67,22 ile lokanta ve oteller grubunda görüldü. Haziran 2022'ye göre artışın düşük olduğu ana gruplar sırasıyla yüzde 14,76 ile konut, yüzde 20,75 ile ulaştırma, yüzde 21 ile giyim ve ayakkabı olarak belirlendi.
Aynı ayda, endekste kapsanan 143 temel başlıktan 20 temel başlığın endeksinde düşüş gerçekleşirken, 6 temel başlığın endeksinde değişim olmadı. 117 temel başlığın endeksinde ise artış gerçekleşti.
TÜFE ana harcama gruplarına göre aylık ve yıllık değişim oranları (yüzde) şöyle:
|Kapsam
|Aylık
|yıllık
|TÜFE
|3,92
|38,21
|Gıda ve alkolsüz içecekler
|3,02
|53,92
|Alkollü içecekler ve tütün
|11,13
|40,90
|Giyim ve ayakkabı
|1,45
|21,00
|Konut
|2,99
|14,76
|Ev eşyası
|2,61
|43,24
|Sağlık
|1,21
|65,69
|Ulaştırma
|7,96
|20,75
|Haberleşme
|3,91
|37,04
|Eğlence ve kültür
|2,12
|43,04
|Eğitim
|2,32
|50,71
|Lokanta ve oteller
|4,32
|67,22
|Çeşitli mal ve hizmetler
|2,57
|43,49
Özel kapsamlı TÜFE göstergeleri
Özel kapsamlı tüketici fiyatları endeksi göstergelerine bakıldığında, işlenmemiş gıda ürünleri, enerji, alkollü içkiler ve tütün ile altın hariç TÜFE'deki değişim, haziranda bir önceki aya göre yüzde 3,45, geçen yılın aralık ayına göre yüzde 23,64, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 46,63 ve on iki aylık ortalamalara göre yüzde 59,18 olarak gerçekleşti.
Haziranda aylık bazda en yüksek artış yüzde 3,92 ile "yönetilen-yönlendirilen fiyatlar hariç TÜFE"de oldu. Aylık bazda en az yükseliş ise yüzde 3,45 ile "işlenmemiş gıda ürünler, enerji, alkollü içkiler ve tütün ile altın hariç TÜFE" göstergesinde görüldü.
Yıllık bazda ise en yüksek artış, yüzde 47,33 ile "enerji, gıda ve alkolsüz içecekler, alkollü içkiler ile tütün ürünleri ve altın hariç TÜFE", en düşük artış yüzde 34,35 ile "işlenmemiş gıda, alkollü içecekler ve tütün ürünleri hariç TÜFE" göstergesinde oldu.
Özel kapsamlı TÜFE göstergeleri şöyle:
|Kapsam
|Aylık değişim (yüzde)
|Yıllık değişim (yüzde)
|Mevsimlik ürünler hariç TÜFE
|3,91
|38,52
|İşlenmemiş gıda ürünleri, enerji, alkollü içkiler ve tütün ile altın hariç TÜFE
|3,45
|46,63
|Enerji, gıda ve alkolsüz içecekler, alkollü içkiler ile tütün ürünleri ve altın hariç TÜFE
|3,84
|47,33
|İşlenmemiş gıda, alkollü içecekler ve tütün ürünleri hariç TÜFE
|3,56
|34,35
|Alkollü içecekler ve tütün hariç TÜFE
|3,66
|38,13
|Yönetilen-yönlendirilen fiyatlar hariç TÜFE
|3,92
|42,96