TÜFE'de Lokanta ve Oteller Grubunda Yıllık En Yüksek Artış

Tüketici Fiyat Endeksi'nde (TÜFE) yer alan ana harcama gruplarında haziranda yıllık bazda en yüksek artış yüzde 67,22 ile lokanta ve oteller grubunda oldu. Haziranda aylık bazda artışın en yüksek olduğu gruplar ise alkollü içecekler ve tütün, ulaştırma ve lokanta olarak kaydedildi. TÜFE'de yıllık bazda en düşük artış ise konut, ulaştırma ve giyim ve ayakkabı gruplarında görüldü.

Tüketici Fiyat Endeksi'nde (TÜFE) yer alan ana harcama gruplarında haziranda yıllık bazda en yüksek artış yüzde 67,22 ile lokanta ve oteller grubunda oldu.

Türkiye İstatistik Kurumu verilerine göre, TÜFE, haziranda bir önceki aya kıyasla yüzde 3,92, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 38,21, geçen yılın aralık ayına göre yüzde 19,77 ve 12 aylık ortalamalara göre yüzde 59,95 artış gösterdi.

Ana harcama grupları itibarıyla haziranda aylık bazda artışın en yüksek olduğu gruplar yüzde 11,13 ile alkollü içecekler ve tütün, yüzde 7,96 ile ulaştırma, yüzde 4,32 ile lokanta grubunda oldu. Haziranda aylık bazda en az artış gösteren ana grup ise yüzde 1,21 ile sağlık olarak kaydedildi.

Yıllık değişimler

TÜFE'de yıllık bazda en yüksek artış yüzde 67,22 ile lokanta ve oteller grubunda görüldü. Haziran 2022'ye göre artışın düşük olduğu ana gruplar sırasıyla yüzde 14,76 ile konut, yüzde 20,75 ile ulaştırma, yüzde 21 ile giyim ve ayakkabı olarak belirlendi.

Aynı ayda, endekste kapsanan 143 temel başlıktan 20 temel başlığın endeksinde düşüş gerçekleşirken, 6 temel başlığın endeksinde değişim olmadı. 117 temel başlığın endeksinde ise artış gerçekleşti.

TÜFE ana harcama gruplarına göre aylık ve yıllık değişim oranları (yüzde) şöyle: