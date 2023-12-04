TÜFE'de Lokanta ve Oteller Grubunda Yıllık Artış Yüzde 92,86

TÜFE'de kasımda lokanta ve oteller grubunda yıllık bazda en yüksek artış yüzde 92,86 olarak gerçekleşti. Konut ise aylık bazda en yüksek artışı gösterdi.

Tüketici Fiyat Endeksi'nde (TÜFE) yer alan ana harcama gruplarında kasımda yıllık bazda en yüksek artış yüzde 92,86 ile lokanta ve oteller grubunda oldu.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre, TÜFE, kasımda bir önceki aya kıyasla yüzde 3,28, geçen yılın aralık ayına göre yüzde 60,09, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 61,98 ve 12 aylık ortalamalara göre yüzde 53,4 olarak gerçekleşti.

Ana harcama grupları itibarıyla kasımda aylık bazda artışın en yüksek olduğu grup, yüzde 11,17 ile konut oldu. Kasımda aylık bazda düşüş gösteren tek ana grup ise yüzde 0,31 ile giyim ve ayakkabı olarak kayıtlara geçti.

Yıllık değişimler

TÜFE'de yıllık bazda en yüksek artış yüzde 92,86 ile lokanta ve oteller grubunda görüldü. Kasım 2022'ye göre artışın en düşük olduğu ana grup yüzde 37,54 ile konut olarak belirlendi.

Kasımda endekste kapsanan 143 temel başlıktan 23 temel başlığın endeksinde düşüş gerçekleşirken 7 temel başlığın endeksinde değişim olmadı. 113 temel başlığın endeksinde ise artış gerçekleşti.

TÜFE ana harcama gruplarına göre aylık ve yıllık değişim oranları (yüzde) şöyle:

Kapsam Aylık Yıllık TÜFE 3,28 61,98 Gıda ve alkolsüz içecekler 2,78 67,16 Alkollü içecekler ve tütün 9,16 71,35 Giyim ve ayakkabı -0,31 40,72 Konut 11,17 37,54 Ev eşyası 2,31 59,86 Sağlık 1,48 82,13 Ulaştırma 0,21 70,04 Haberleşme 3,43 48,20 Eğlence ve kültür 2,06 56,92 Eğitim 0,62 81,49 Lokanta ve oteller 2,51 92,86 Çeşitli mal ve hizmetler 2,26 59,78

Özel kapsamlı tüketici fiyatları endeksi göstergelerine bakıldığında, işlenmemiş gıda ürünleri, enerji, alkollü içkiler ve tütün ile altın hariç TÜFE'deki değişim, kasımda bir önceki aya göre yüzde 2,53, geçen yılın aralık ayına göre yüzde 64,09, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 67,27 ve 12 aylık ortalamalara göre yüzde 57,56 olarak kaydedildi.

Kasımda aylık bazda en yüksek artış yüzde 3,81 ile "mevsimlik ürünler hariç TÜFE" göstergesinde oldu. Aylık bazda en az yükseliş ise yüzde 1,96 ile "enerji, gıda ve alkolsüz içecekler, alkollü içkiler ile tütün ürünleri ve altın hariç TÜFE" göstergesinde görüldü.

Yıllık bazda en yüksek artış, yüzde 69,89 ile "enerji, gıda ve alkolsüz içecekler, alkollü içkiler ile tütün ürünleri ve altın hariç TÜFE", en düşük artış yüzde 59,24 ile "işlenmemiş gıda, alkollü içecekler ve tütün ürünleri hariç TÜFE" göstergesinde oldu.

Özel kapsamlı TÜFE göstergeleri şöyle: