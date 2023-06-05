TÜFE'de Lokanta ve Oteller Grubu Yıllık Bazda En Yüksek Artışı Gösterdi

TÜFE'de mayıs ayında yer alan ana harcama grupları arasında lokanta ve oteller grubu yıllık bazda en yüksek artışı gösterdi. Giyim ve ayakkabı, lokanta ve oteller, eğitim grupları aylık bazda en yüksek artışı gösterirken, konut grubu aylık bazda tek düşüşü kaydetti. Özel kapsamlı TÜFE göstergelerine bakıldığında ise enerji, gıda ve alkolsüz içecekler, alkollü içkiler ile tütün ürünleri ve altın hariç TÜFE'de aylık bazda en yüksek artış görüldü.

Tüketici Fiyat Endeksi'nde (TÜFE) yer alan ana harcama gruplarında mayısta yıllık bazda en yüksek artış yüzde 68,98 ile lokanta ve oteller grubunda oldu

Türkiye İstatistik Kurumu verilerine göre, TÜFE, mayısta bir önceki aya kıyasla yüzde 0,04, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 39,59, bir önceki yılın aralık ayına göre yüzde 15,26 ve 12 aylık ortalamalara göre yüzde 63,72 artış gösterdi.

Ana harcama grupları itibarıyla mayısta aylık bazda artışın en yüksek olduğu gruplar yüzde 9,85 ile giyim ve ayakkabı, yüzde 7,10 ile lokantalar ve oteller, yüzde 5,14 ile eğitim grubunda oldu

Mayısta aylık bazda azalış gösteren tek ana grup ise yüzde 13,79 ile konut olarak kaydedildi.

Yıllık değişimler

TÜFE'de yıllık bazda en yüksek artış yüzde 68,98 ile lokanta ve oteller grubunda görüldü. Mayıs 2022'ye göre artışın düşük olduğu ana gruplar sırasıyla yüzde 19,49 ile giyim ve ayakkabı, yüzde 20,73 ile konut, yüzde 23,68 ile ulaştırma olarak belirlendi.

Aynı ayda, endekste kapsanan 143 temel başlıktan 25 temel başlığın endeksinde düşüş gerçekleşirken, 8 temel başlığın endeksinde değişim olmadı. 110 temel başlığın endeksinde ise artış gerçekleşti.

Sektörlere ve alt gruplara göre aylık ve yıllık değişimler şöyle: