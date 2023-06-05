TÜFE'de Lokanta ve Oteller Grubu Yıllık Bazda En Yüksek Artışı Gösterdi
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TÜFE'de mayıs ayında yer alan ana harcama grupları arasında lokanta ve oteller grubu yıllık bazda en yüksek artışı gösterdi. Giyim ve ayakkabı, lokanta ve oteller, eğitim grupları aylık bazda en yüksek artışı gösterirken, konut grubu aylık bazda tek düşüşü kaydetti. Özel kapsamlı TÜFE göstergelerine bakıldığında ise enerji, gıda ve alkolsüz içecekler, alkollü içkiler ile tütün ürünleri ve altın hariç TÜFE'de aylık bazda en yüksek artış görüldü.
Tüketici Fiyat Endeksi'nde (TÜFE) yer alan ana harcama gruplarında mayısta yıllık bazda en yüksek artış yüzde 68,98 ile lokanta ve oteller grubunda oldu
Türkiye İstatistik Kurumu verilerine göre, TÜFE, mayısta bir önceki aya kıyasla yüzde 0,04, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 39,59, bir önceki yılın aralık ayına göre yüzde 15,26 ve 12 aylık ortalamalara göre yüzde 63,72 artış gösterdi.
Ana harcama grupları itibarıyla mayısta aylık bazda artışın en yüksek olduğu gruplar yüzde 9,85 ile giyim ve ayakkabı, yüzde 7,10 ile lokantalar ve oteller, yüzde 5,14 ile eğitim grubunda oldu
Mayısta aylık bazda azalış gösteren tek ana grup ise yüzde 13,79 ile konut olarak kaydedildi.
Yıllık değişimler
TÜFE'de yıllık bazda en yüksek artış yüzde 68,98 ile lokanta ve oteller grubunda görüldü. Mayıs 2022'ye göre artışın düşük olduğu ana gruplar sırasıyla yüzde 19,49 ile giyim ve ayakkabı, yüzde 20,73 ile konut, yüzde 23,68 ile ulaştırma olarak belirlendi.
Aynı ayda, endekste kapsanan 143 temel başlıktan 25 temel başlığın endeksinde düşüş gerçekleşirken, 8 temel başlığın endeksinde değişim olmadı. 110 temel başlığın endeksinde ise artış gerçekleşti.
Sektörlere ve alt gruplara göre aylık ve yıllık değişimler şöyle:
|Kapsam
|Aylık yüzde
|Yıllık yüzde
|TÜFE
|0,04
|39,59
|Gıda ve alkolsüz içecekler
|0,71
|52,52
|Alkollü içecekler ve tütün
|0,28
|30,10
|Giyim ve ayakkabı
|9,85
|19,49
|Konut
|-13,79
|20,73
|Ev eşyası
|0,99
|45,13
|Sağlık
|1,80
|66,93
|Ulaştırma
|1,88
|23,68
|Haberleşme
|1,72
|36,69
|Eğlence ve kültür
|3,62
|42,89
|Eğitim
|5,14
|50,86
|Lokanta ve oteller
|7,10
|68,98
|Çeşitli mal ve hizmetler
|1,76
|46,09
Özel kapsamlı tüketici fiyatları endeksi göstergelerine bakıldığında, işlenmemiş gıda ürünleri, enerji, alkollü içkiler ve tütün ile altın hariç TÜFE'deki değişim, mayıs ayında bir önceki aya göre yüzde 3,60, geçen yılın aralık ayına göre yüzde 19,51, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 47,70 ve on iki aylık ortalamalara göre yüzde 60,94 olarak gerçekleşti.
Mayısta aylık bazda en yüksek artış yüzde 4,25 ile "enerji, gıda ve alkolsüz içecekler, alkollü içkiler ile tütün ürünleri ve altın hariç TÜFE"de oldu. Aylık bazda düşüş ise yüzde 0,29 ile "mevsimlik ürünler hariç TÜFE" göstergesinde görüldü.
Yıllık bazda ise en yüksek artış, yüzde 47,70 ile "işlenmemiş gıda ürünler, enerji, alkollü içkiler ve tütün ile altın hariç TÜFE", en düşük artış yüzde 38,10 ile "işlenmemiş gıda, alkollü içecekler ve tütün ürünleri hariç TÜFE" göstergesinde oldu.
Özel kapsamlı TÜFE göstergeleri şöyle:
|Kapsam
|Aylık değişim (yüzde)
|Yıllık değişim (yüzde)
|Mevsimlik ürünler hariç TÜFE
|-0,29
|41,75
|İşlenmemiş gıda ürünleri, enerji, alkollü içkiler ve tütün ile altın hariç TÜFE
|3,60
|47,70
|Enerji, gıda ve alkolsüz içecekler, alkollü içkiler ile tütün ürünleri ve altın hariç TÜFE
|4,25
|46,62
|İşlenmemiş gıda, alkollü içecekler ve tütün ürünleri hariç TÜFE
|0,00
|38,10
|Alkollü içecekler ve tütün hariç TÜFE
|0,03
|39,99
|Yönetilen-yönlendirilen fiyatlar hariç TÜFE
|2,80
|43,63