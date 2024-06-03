TÜFE'de Eğitim Grubunda Yıllık En Yüksek Artış

Tüketici Fiyat Endeksi'nde (TÜFE) yer alan ana harcama gruplarında mayısta yıllık bazda en yüksek artış, yüzde 104,8 ile eğitim grubunda oldu.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre, TÜFE'de mayısta bir önceki aya kıyasla yüzde 3,37, geçen yılın aralık ayına göre yüzde 22,72, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 75,45 ve 12 aylık ortalamalara göre yüzde 62,51 artış gerçekleşti.

Ana harcama grupları itibarıyla mayısta bir önceki aya göre en az artış gösteren ana grup, yüzde 1,01 ile haberleşme oldu. Mayısta aylık bazda artışın en yüksek olduğu ana grup ise yüzde 9,6 ile giyim ve ayakkabı olarak hesaplandı.

Yıllık değişimler

Mayısta geçen yılın aynı ayına göre en az artış gösteren ana grup, yüzde 50,85 ile giyim ve ayakkabı oldu. Buna karşılık, geçen yılın aynı ayına göre artışın en yüksek olduğu ana grup ise yüzde 104,8 ile eğitim olarak belirlendi.

Endekste kapsanan 143 temel başlıktan 23'ünün endeksinde düşüş gerçekleşirken 6 temel başlığın endeksinde değişim olmadı, 114 temel başlığın endeksinde ise artış görüldü.

Sektörlere ve alt gruplara göre aylık ve yıllık değişimler (yüzde) şöyle:

Kapsam Aylık Yıllık TÜFE 3,37 75,45 Gıda ve alkolsüz içecekler 1,69 70,14 Alkollü içecekler ve tütün 4,74 86,48 Giyim ve ayakkabı 9,60 50,85 Konut 7,08 93,21 Ev eşyası 1,87 69,34 Sağlık 1,81 77,67 Ulaştırma 1,16 79,10 Haberleşme 1,01 54,31 Eğlence ve kültür 1,75 63,99 Eğitim 5,63 104,80 Lokanta ve oteller 5,52 92,94 Çeşitli mal ve hizmetler 1,62 65,90

İşlenmemiş gıda ürünleri, enerji, alkollü içkiler ve tütün ile altın hariç TÜFE'deki değişim, mayısta bir önceki aya göre yüzde 3,77, geçen yılın aralık ayına göre yüzde 23,05, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 72,99 ve 12 aylık ortalamalara göre yüzde 66,53 olarak gerçekleşti.

Özel kapsamlı tüketici fiyatları endeksi göstergelerine bakıldığında mayısta aylık bazda en az yükseliş, yüzde 2,89 ile "Yönetilen-yönlendirilen fiyatlar hariç TÜFE" göstergesinde oldu.

Yıllık bazda en yüksek artış ise yüzde 76,92 ile "Mevsimlik ürünler hariç TÜFE" göstergesinde kaydedildi.

Özel kapsamlı TÜFE göstergeleri (yüzde) şöyle: