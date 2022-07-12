TÜDKİYEB Genel Başkanı Çelik: 'Et ve Süt Kurumunun elde kalan kurbanlıkları satın alması memnuniyet verici'

Türkiye Damızlık Koyun Keçi Yetiştiricileri Merkez Birliği (TÜDKİYEB) Genel Başkanı Nihat Çelik, "Et ve Süt Kurumunun elde kalan kurbanlıkları satın almasının memnuniyet verici olduğunu söyledi.

Genel Başkan Çelik, Et ve Süt Kurumunun elde kalacak kurbanlıklar için yaptığı açıklamayı memnuniyetle karşıladıklarını ifade ederek, "Bayram arefesinde Merkez Birliği olarak ESK Genel Müdürümüz Mustafa Kayhan'a bir ziyarette bulunmuş ve elde kalabilecek kurbanlıkların satın alınması yönünde bir talebimiz olmuştu. Dolayısıyla ESK'dan yapılan açıklamayı memnuniyetle karşılıyoruz. Alınan karar yetiştiricilerimizi bir nebze de olsa rahatlatmıştır. Daha da önemlisi, binbir emekle hayvanlarını yetiştirip, besleyip kurban pazarına getiren ancak satamadığı anda hem maddi hem de manevi yönden mağdur olacak yetiştiricilerimize ESK kanalıyla bir kez daha devletimiz yanınızdadır mesajı verilmiştir. Tarım ve Orman Bakanımız Prof.Dr. Vahit Kirişci'nin nezdinde Et ve Süt Kurumu Genel Müdürümüz Kayhan'a sektörümüz adına teşekkürü borç biliyoruz" ifadelerini kullandı.

Çelik, Kurban Bayramı nedeniyle hayvan pazarlarına getirilen ancak satılmayan kurbanlıklar için yetiştiricilere bir uyarıda bulunarak, "ESK'dan yapılan açıklamaya göre yetiştiricilerimizin bayramın bitiminde yani 13-17 Temmuz tarihleri arasında en yakın ESK Kombinalarına veya sözleşmeli kesimhanelere başvurmaları halinde, kurbanlıkları Kurumun açıkladığı karkas alım fiyatlarından satın alınacaktır. Dolayısıyla yetiştiricilerimize bu tarihler arasında başvurularını yapmaları çağrısında bulunuyorum. Yetiştiricilerimiz kesim randevularını e-Devlet üzerinden de alabilecekler " dedi.

ESK'nın elde kalan kurbanlıkların alımında yetiştiricilerin lehine bu yıl farklı bir uygulama getirdiğine vurgu yapan Çelik, "ESK karkas olarak kuzu için alım fiyatını 88 TL/Kg, Toklu için alım fiyatını 82 TL/Kg ve koyun için alım fiyatını 70 TL/Kg olarak açıklamıştır. Bu yıl farklı bir uygulama olarak da nakliye ve bakım masrafları dikkate alınarak cari karkas kilogram alım fiyatlarına ilave olarak 1 TL/ Kg prim ödemesi yapılacağıdır. Nakliye ve bakım masrafları gözetilerek prim verilecek olması yetiştiricilerimiz açısından sevindirici bir gelişmedir" dedi.

ESK kesimhanelerine yetiştiricilerden gelecek bütün taleplerin karşılanacak olmasının da sektör adına olumlu bir gelişme olduğuna dikkat çeken Genel Başkan Çelik, ödemelerin 10 gün içerisinde yetiştiricilerin hesaplarına aktarılacağı hatırlatmasında bulundu. - ANKARA

İhlas Haber Ajansı / Ekonomi