TÜDKİYEB Başkanı Çelik: Süt üretimindeki azalışın nedeni artan maliyetler

TÜDKİYEB Genel Başkanı Nihat Çelik, çiğ süt üretiminin düşmesinde artan maliyetlerin etkili olduğunu belirterek, hayvancılık desteklerinin artması ve yem fiyatlarının makul seviyelere çekilmesi gerektiğini söyledi. Çelik ayrıca sütün insan sağlığı için önemine dikkat çekti.

Türkiye Koyun Keçi Yetiştiricileri Merkez Birliği (TÜDKİYEB) Genel Başkanı Nihat Çelik, geçen yıl çiğ süt üretiminin düşmesinde artan maliyetlerin etkili olduğunu belirterek, "Üretici ve yetiştiriciye refah seviyesini artıracak sürdürülebilir bir gelir sağlanmalı, hayvancılık destekleri artarak devam etmeli, sürekli artan yem fiyatlarına yönelik radikal tedbirler alınarak yem fiyatları makul seviyelere çekilmelidir." ifadesini kullandı.

Çelik, Dünya Süt Günü dolayısıyla yaptığı yazılı açıklamada, sütün insan sağlığı için besin değeri oldukça yüksek bir gıda maddesi niteliği taşıdığına işaret etti.

Sütün vücut dokularının gelişimine etkisi olduğunu vurgulayan Çelik, "Özellikle de keçi sütünün içinde bulunan zengin vitamin ve mineral içeriğiyle ana sütü kadar değerli olduğu bilim insanlarınca ispatlanmıştır. Bu bakımdan çocuklarımızın ve gençlerimizin süt tüketimini artırmaları ve özellikle de keçi sütü tüketmeleri sağlıklı ve organik beslenme adına son derece faydalıdır." değerlendirmesinde bulundu.

Çelik, Türkiye'de süt tüketiminin yetersiz olduğuna dikkati çekerek, süt içme alışkanlığının sağlanması ve tüketimin yaygınlaştırılmasına yönelik çalışmalar yapılması gerektiğinin altını çizdi.

Süt tüketimi yanında süt üretiminin artırılması gerektiğini belirten Çelik, şunları kaydetti:

"2022 yılında çiğ süt üretiminin bir önceki yıla göre yüzde 7,1 oranında azaldığı açıklandı. Bu azalışta girdi maliyetlerinin olumsuz yansımaları ile hayvan varlığındaki bir miktar azalışın mutlak etkileri olmuştur. Süt üretimindeki azalış kırmızı et üretimini de olumsuz yönde etkilemektedir. Süt ve et üretiminin artırılması için sektörün lokomotifi olan üreticilerin ve yetiştiricilerin el üstünde tutulması zorunludur. Çiğ süt/yem paritesinin en az 1,5 seviyesinde olması mutlaka sağlanmalıdır. Üretici 1 kilogram süt satıp 1,5 kilogram yem alamaz ise yeterli geliri elde etmesinden söz etmek mümkün değildir. Dolayısıyla üretici ve yetiştiriciye refah seviyesini artıracak sürdürülebilir bir gelir sağlanmalı, hayvancılık destekleri artarak devam etmeli, sürekli artan yem fiyatlarına yönelik radikal tedbirler alınarak yem fiyatları makul seviyelere çekilmelidir."