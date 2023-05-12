TÜBİTAK'tan spora 'bilimsel' dokunuş

TÜBİTAK, sporda yapay zeka uygulamalarından giyilebilir teknolojilere, takip ve analiz sistemlerinden ithal malzemelerin yerlileştirilmesine kadar çeşitli alanlarda yenilikçi fikirleri desteklemek amacıyla yeni çağrı hazırlığı yapıyor.

TÜBİTAK, sporda yapay zeka uygulamalarından giyilebilir teknolojilere, takip ve analiz sistemlerinden ithal malzemelerin yerlileştirilmesine kadar çeşitli alanlarda yenilikçi fikirleri desteklemek amacıyla yeni çağrı hazırlığı yapıyor.

AA muhabirinin edindiği bilgiye göre, girişimcilerin "spor teknolojilerine" yönelik yenilikçi fikirlerini ticarileştirmelerini destekleyen TÜBİTAK, bu alanda katma değerli üretime ivme kazandırmayı hedefliyor.

Son yıllarda gelişen teknolojiyle spor alanında sensör, giyilebilir teknolojiler hatta yapay zeka uygulamaları alanında çalışmalar hızlandı. Bu kapsamda, spor bilim ve teknolojisine yönelik farkındalığın artırılmasına için faaliyetleri de hedefleri kapsamına dahil eden kurum, girişimcilerin "spor teknolojilerine" yönelik yenilikçi fikirlerini ticarileştirmelerini destekliyor.

Bireysel Genç Girişimci Spor Ödülleri (BiGG SPOR) Yarışması ile geçen yıl ilgi çeken TÜBİTAK, bu yılın ikinci yarısında da ikinci çağrıya çıkmak için hazırlık yapıyor. Düzenlenecek yarışmada dereceye girenlere para ödülü verilecek.

Yapay zeka da var, giyilebilir teknolojiler de

TÜBİTAK'ın koordinesinde gerçekleştirilecek yarışmayla bazı alanlardaki fikirlerin ürüne dönüştürülmesi ve teknolojinin sporda kullanım alanlarının yaygınlaştırılması öngörülüyor. Bu kapsamda, yeni çağrıyla destek verilmesi planlanan alanlar şöyle sıralanıyor:

Sporda antrenman, rehabilitasyon ve sağlık teknolojileri

İthal spor malzemelerinin yerlileştirilmesi

Sporda yapay zeka uygulamaları

Bireysel ve takım takip-analiz sistemleri

Spor teknolojilerinde artırılmış ve sanal gerçeklik uygulamaları

Sporda giyilebilir teknolojiler

Sporcu biyomekaniği ve performans ölçüm araç ve gereçlerini geliştirme

Sporla ilişkili istatistik ve büyük veri analizi uygulamaları

Sporda sensör teknolojisi

Spor iletişimi ve haberleşme teknolojileri

Sporu teşvik eden akıllı ulaşım sistemleri

Sporda yayın ve haberleşme teknolojileri

Sporda enerji ve temiz teknolojiler

Gençlik ve Spor ile Sanayi ve Teknoloji bakanlıkları arasında yapılan işbirliği protokolü doğrultusunda, spor teknolojileri alanındaki girişimciliğe olan ilgiyi artırmak amacıyla TÜBİTAK tarafından "BiGG SPOR Ödülleri Yarışması" açılmıştı.

84 kuruluş bu organizasyona başvururken final değerlendirmesi sıralamasına göre ilk 5'te yer alan firmalara BiGG SPOR ödülü ve para, 6-10. sırada yer alan firmalara mansiyon ödülü, 11-20. sırada yer alanlara da teşekkür belgesi verilmişti.

BiGG SPOR Ödülü alan Hercules Biyomedikal, Sensiball VR ve Filament Technology firmaları TÜBİTAK BiGG kapsamında farklı TEYDEB desteklerinden yararlanmıştı.

Yarışmada, bu şirketlerle birlikte İVMES Spor Teknolojileri, NAVEK Sportif Ürünler ve Danışmanlık ilk 5'e girerek toplam 1 milyon lira para ödülü ile BiGG SPOR kupasının sahibi olmuştu.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank da ödül töreninde yaptığı konuşmada, BiGG SPOR'un önemine dikkati çekerek, şu değerlendirmeyi yapmıştı:

"Önümüzdeki çağrı daha başarılı olacak. Orada da benzer şekilde giyilebilir teknolojilerden yapay zekaya, sensör teknolojilerinden sağlığa farklı başlıklardaki başvuruları kabul edeceğiz. İnşallah bu programı geleneksel hale getirerek, spor alanında katma değerli üretimde ivme kazanacağız."