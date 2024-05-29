TÜBİTAK Öğrenci Projeleri Final Yarışması Ödül Töreni Gerçekleştirildi

TÜBİTAK Başkanı Prof. Dr. Hasan Mandal, öğrencilerin bugünün ve geleceğin sorunlarına, ülke ve insanlık için şimdiden çözüm bulduklarını belirterek, "Ne kadar zorluk olursa olsun, bizim gençliğimiz, öğrencilerimiz, bilim ve teknoloji yıldızlarımız var." dedi.

TÜBİTAK'ın 55. Lise Öğrencileri ve 18. Ortaokul Öğrencileri Araştırma Projeleri Final Yarışması Ödül Töreni, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır ve Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'in katılımıyla ATO Congresium'da yapıldı.

Mandal, buradaki konuşmasında, çocukların insanlığın sorunları için çözüm üretmek amacıyla projeler geliştirerek yarışmaya katıldıklarını söyledi.

Bugün İstanbul'un fethinin 571. yıl dönümü olduğuna dikkati çeken Mandal, "Dolayısıyla geleceği inşa edecek, fethedecek olan gençlerimiz, çocuklarımız, öğrencilerimiz bilim ve teknoloji yıldızlarımız buradalar. Nasıl ki Fatih İstanbul'u fethettiyse bu çocuklarımız da sadece ülkemiz için değil insanlık için 'Biz varız.' diyorlar, insanlık için çözüm noktasının bilim ve teknolojiyle olduğuna inanıyorlar. 'Biz farklıyız' derken farklılıklarını bilim ve teknolojiyle ortaya koyuyorlar." ifadesini kullandı.

Mandal, geleceğe dair birçok olumsuzluk senaryosu çizilebileceğini, iklim değişikliğinin yanı sıra gıda ve su arz güvenliği, doğal afetler ve bunların beraberinde getirdiği toplumsal güçlüklerin bunların arasında yer aldığını dile getirdi.

Bu noktada kendi yaş grubundaki araştırmacı ve bilim insanlarından çok gençlere güvendiklerini vurgulayan Mandal, şunları kaydetti:

"Çünkü bizim deneyimlediğimiz çözümler, bugünün ve geleceğin sorunlarına çözüm üretmekte yeterli olmayabilir ama sizlerin projeleri gerçekten heyecan verici. Ortaokul öğrencilerimiz 10 alanda, lise öğrencilerimiz 12 alanda proje geliştiriyor. Öğrencilerimiz, bugünün ve geleceğin sorunlarına, ülkemiz ve insanlık için şimdiden çözüm oluşturuyor. Ne kadar zorluk olursa olsun bizim gençliğimiz, öğrencilerimiz, bilim ve teknoloji yıldızlarımız var."

Ödüller sahiplerini buldu

Konuşmaların ardından ödül törenine geçildi. Biyoloji, teknoloji tasarım, matematik, değerler eğitimi, fizik, coğrafya, psikoloji, tarih, Türkçe, yazılım, sosyoloji ve kimya alanında dereceye giren öğrenciler, ödüllerini Kacır ve Tekin ile Mandal'ın elinden aldı.

Final yarışması kapsamında yapılan proje değerlendirmeleri sonucunda söz konusu alanlarda 1 birincilik, 2 ikincilik, 3 üçüncülük ve 3 de teşvik ödülü verildi.

Lise Öğrencileri Araştırma Projeleri Yarışması'nda 12'si birincilik, 24'ü ikincilik, 36'sı üçüncülük ve 36'sı teşvik ödülü olmak üzere toplam 108 proje ödüllendirildi.

Ortaokul Öğrencileri Araştırma Projeleri Yarışması'nda da 10'u birincilik, 20'si ikincilik, 30'u üçüncülük ve 30'u teşvik ödülü olmak üzere toplam 90 proje ödüle layık görüldü.