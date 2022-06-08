TÜBİTAK'ın geliştirdiği Kovid-19'a karşı koruyucu çiğneme tableti teknolojisinin lisans ihalesi yapılacak - Haberler

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TÜBİTAK'ın geliştirdiği Kovid-19'a karşı koruyucu çiğneme tableti teknolojisinin lisans ihalesi yapılacak

AA - Merve Özlem Çakır - Ekonomi
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TÜBİTAK'ın geliştirdiği Kovid-19'a karşı koruyucu çiğneme tableti teknolojisinin lisans ihalesi yapılacak

Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK) tarafından geliştirilen "SARS-CoV-2" virüsüne karşı koruyucu pastil/çiğneme tableti" teknolojisinin transferine dair inhisari lisans ihalesi yapılacak.

Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK) tarafından geliştirilen "SARS-CoV-2" virüsüne karşı koruyucu pastil/çiğneme tableti" teknolojisinin transferine dair inhisari lisans ihalesi yapılacak.

TÜBİTAK'ın Resmi Gazete'de yayımlanan ilanına göre, kurum tarafından geliştirilen "SARS-CoV-2 (Kovid-19) virüsüne karşı koruyucu pastil/çiğneme tableti" teknolojisinin transferinin 7 yıl süreyle lisanslanması ihalesi pazarlık usulüyle gerçekleştirilecek.

"Koruyucu Pastil/Çiğneme Tableti Üretimi" buluş başlıklı ulusal patent başvurusu, söz konusu başvurunun rüçhan hakkından yararlanarak yapılması muhtemel ulusal ve uluslararası patent başvuruları ve bu kapsamda edinilen yapma bilgisi (know-how) statüsündeki teknolojinin transferini kapsıyor. İhale, teknoloji transfer bedeli olarak en az 600 bin lira peşinat alınması şartıyla gerçekleştirilecek. İhaleyi kazanan firmaya 7 yıllık, istediği ülkelerde belirtilen usul, şart ve kapsamda inhisari lisans verilecek.

21 Haziran Salı saat 10.00'da TÜBİTAK Satınalma Müdürlüğünde yapılacak ihale yerli ve yabancı tüm isteklilere açık olacak.

AA / Merve Özlem Çakır - Ekonomi

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