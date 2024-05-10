TÜBİTAK, Hayvan Sağlığı ve Refahı 2024 Destek Çağrısı Yaptı

Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK), "Hayvan Sağlığı ve Refahı 2024" başlıklı destek çağrısına çıktı.

TÜBİTAK'ın internet sitesinde yayımlanan duyuruya göre, çağrıyla, hayvan sağlığı ve refahının geliştirilmesine ilişkin projelerin desteklenmesi amaçlanıyor.

Çağrı kapsamında desteklenecek konular "hayvan sağlığı ve refahında önleme, tespit etme, değerlendirme ve yönetime yönelik yeni teknolojiler", "hayvan sağlığı ve refahına yönelik temel araştırma" ile "hayvan sağlığı, refahı ve toplum" olarak belirlendi.

Açılan çağrıların ilk aşaması için 8 Temmuz'a, ikinci aşaması için de 4 Şubat 2025'e kadar başvuru yapılabilecek.

Çağrı kapsamındaki projeler, Temmuz- Aralık 2025 döneminde başlayacak.