TÜBİTAK Gökyüzü Gözlem Etkinliği'nde Zafer Bayramı Coşkusu

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Erzurum'da düzenlenen 27. TÜBİTAK Gökyüzü Gözlem Etkinliği, 30 Ağustos Zafer Bayramı kutlamalarıyla birlikte binlerce kişinin katılımıyla gerçekleştirildi. Etkinlikte dev Türk bayrağıyla oluşturulan kortej ve İstiklal Marşı’nın okunması dikkat çekti.

Bu yıl 27'ncisi düzenlenen TÜBİTAK Gökyüzü Gözlem Etkinliği, Erzurum Konaklı Kayak Merkezi'nde 30 Ağustos Zafer Bayramı coşkusuna sahne oldu.

TÜBİTAK'tan yapılan yazılı açıklamaya göre, etkinlik alanında 100 metrelik dev Türk bayrağıyla oluşturulan Zafer Korteji, binlerce kişinin katılımıyla gerçekleşti.

Program, yürüyüşe katılanların hep bir ağızdan İstiklal Marşı'nı okumasıyla sona erdi.

Yarın tamamlanacak programda, 39 rehber ve 84 astronomun yanı sıra çok sayıda akademisyen ve araştırmacı görev alıyor. Bugünün halk günü ilan edilmesi nedeniyle meraklılar gökyüzünü izleme imkanı buldu.

Türkiye'nin en geniş katılımlı gökyüzü gözlem etkinliği olma özelliğini taşıyan organizasyon, bilimsel içeriği ve kültürel zenginliğiyle hem katılımcılara unutulmaz anlar yaşatıyor hem de genç nesillere ilham veriyor.

Kaynak: AA / Cüneyt Kemal Özkök - Ekonomi
Rıdvan Dilmen Fenerbahçe'nin yeni transferini duyurdu: Bitirmek üzereler

Süper Lig'e bir yıldız transferi daha duyurdu: Bitirmek üzereler
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Barış Alper Yılmaz, Çaykur Rizespor maçında da kadro dışı

Barış Alper için o sürpriz karar
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.