TÜBİTAK Gökyüzü Gözlem Etkinliği'nde Zafer Bayramı Coşkusu

Bu yıl 27'ncisi düzenlenen TÜBİTAK Gökyüzü Gözlem Etkinliği, Erzurum Konaklı Kayak Merkezi'nde 30 Ağustos Zafer Bayramı coşkusuna sahne oldu.

TÜBİTAK'tan yapılan yazılı açıklamaya göre, etkinlik alanında 100 metrelik dev Türk bayrağıyla oluşturulan Zafer Korteji, binlerce kişinin katılımıyla gerçekleşti.

Program, yürüyüşe katılanların hep bir ağızdan İstiklal Marşı'nı okumasıyla sona erdi.

Yarın tamamlanacak programda, 39 rehber ve 84 astronomun yanı sıra çok sayıda akademisyen ve araştırmacı görev alıyor. Bugünün halk günü ilan edilmesi nedeniyle meraklılar gökyüzünü izleme imkanı buldu.

Türkiye'nin en geniş katılımlı gökyüzü gözlem etkinliği olma özelliğini taşıyan organizasyon, bilimsel içeriği ve kültürel zenginliğiyle hem katılımcılara unutulmaz anlar yaşatıyor hem de genç nesillere ilham veriyor.