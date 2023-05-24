TÜBİTAK 'geleceği tasarlayacak' gençleri çevrim içi söyleşide buluşturdu

Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı Mehmet Fatih Kacır, "İnsan kaynağımızı geliştirmeyi, gençlerimizi desteklemeyi, genç ve yetkili insan kaynağımızı güçlendirmeyi, bu topraklarda hür, bağımsız yaşamımızın anahtarı olarak görüyoruz.

Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı Mehmet Fatih Kacır, "İnsan kaynağımızı geliştirmeyi, gençlerimizi desteklemeyi, genç ve yetkili insan kaynağımızı güçlendirmeyi, bu topraklarda hür, bağımsız yaşamımızın anahtarı olarak görüyoruz." dedi.

TÜBİTAK Başkanı Prof. Dr. Hasan Mandal moderatörlüğünde "Geleceği Tasarlayacak Gençlerimizle Bilim, Teknoloji ve Başarı Üzerine" konulu çevrim içi söyleşi düzenlendi.

Kacır, etkinliğin açılışında yaptığı konuşmada, " Türkiye Yüzyılı"nı gençlerin inşa edeceğini söyledi.

Türkiye nüfusunun ortanca yaşının 33 olduğu bilgisini veren Kacır, "Küresel mücadelenin bilim ve teknoloji düzleminde gerçekleştiği günümüz dünyasında Cumhuriyet'imizin varlığının en büyük teminatı araştıran, düşünen, sorgulayan, üreten gençlerimiz." diye konuştu.

Gençlere doğru imkanlar sunulduğunda, önlerindeki engeller kaldırıldığında, onların tam bağımsız ve müreffeh Türkiye'nin mimarları olmaya hazır olduklarını vurgulayan Kacır, Türkiye'nin gurur tablosu olan "Milli Teknoloji Hamlesi" eserlerinde gençlerin alın ve akıl teriyle imzalarının olduğunu dile getirdi.

Kacır, şunları kaydetti:

"İşte bu anlayışla teknolojiyi tüketen değil, üreten ve rekabetçi şekilde dünyaya ihraç eden bir ülke olabilmek için Bakanlık olarak hayata geçirdiğimiz projelerde, uyguladığımız stratejilerde odağımıza her zaman insan kıymetimizi koyduk. İnsan kaynağımızı geliştirmeyi, gençlerimizi desteklemeyi, genç ve yetkili insan kaynağımızı güçlendirmeyi, bu topraklarda hür, bağımsız yaşamımızın anahtarı olarak görüyoruz. Bu hususta en güçlü şekilde uyguladığınız mekanizma TÜBİTAK burs ve desteklerimiz."

Kacır, TÜBİTAK eliyle 2002'den bu yana bilim insanı ve gençlere yönelik destek programlarından 230 binden fazla vatandaşın yararlandığını bildirdi.

Son 5 yıl içinde lisans ve lisans üstü öğrencilerine yönelik TÜBİTAK burs ve destek programı kapsamında 64 binden fazla öğrenciye yaklaşık 3 milyar lira destek sağladıklarına dikkati çeken Kacır, araştırma projelerinin olgunlaşmasını beklediklerini vurguladı.

Kacır, Türkiye'nin büyük teknoloji ve girişimcilik ekosistemine sahip olduğuna işaret ederek, bu ekosistemden her geçen gün yeni başarı hikayeleri doğduğunu sözlerine ekledi.

TÜBİTAK destekleriyle gerçekleştirilen projeler

TÜBİTAK Başkanı Mandal da etkinlikte kurumun desteklerinden faydalanan araştırmacı ve girişimcilerin deneyimlerini paylaşacaklarını ifade ederek, kurumun kuruluşundan bu yana birçok araştırmacı ve girişimciye dokunduğunu söyledi.

Etkinlikte, TÜBİTAK BİGG desteğiyle kurulan Teleporter şirketinin kurucusu Dilara Keçeci de firmanın kuruluş hikayesini anlattı.

TÜBİTAK BİGG desteğiyle kurulan Hercules şirketinin kurucusu Erhan Ertan, giyilebilir teknolojiler alanında çalışmalar yaptıklarını ifade etti.

TÜBİTAK'ın Star Programı bursiyerlerinden Nice Erkan ve Çağatay Umut Öğdü de yaptıkları çalışmalara ilişkin bilgi verdi.

Kutup Araştırma Projeleri Yarışması birincileri ve Antarktika yolcuları Zeynep Naz Terzi, Ela Karabekiroğlu, Deniz Özçiçekçi de kutup araştırmaları alanında geliştirdikleri projeler hakkında sunum yaptı.

İklim Değişikliği Araştırma Projeleri Yarışması birincisi, Arktik yolcusu Hulusi Diler, iklim değişikliği konusunda çözümler ürettiği projesini katılımcılarla paylaştı.

2021 ISEF dünya dördüncüsü/2021 Avrupa Birliği Genç Bilim İnsanları Yarışması ikincisi/Araştırma Projesi Yarışması birincisi Mehmet Sertaç Çeküç, TÜBİTAK destekleriyle geliştirdiği projeyle Avrupa ve ABD'de Türkiye'yi temsil ettiğini bildirdi.

ISEF dünya birincileri Sude Naz Gülşen ve Ekin Asyalı da bir üründe uyuşturucunun olup olmadığını tespit etmek amacıyla geliştirdikleri projelerini anlattı.