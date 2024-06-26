TÜBA Üstün Başarılı Genç Bilim İnsanı Ödülleri Programı Yıllık Değerlendirme Toplantısı Erzurum'da Gerçekleştirilecek

Türkiye Bilimler Akademisi (TÜBA) Üstün Başarılı Genç Bilim İnsanı Ödülleri Programı (GEBİP) Yıllık Değerlendirme Toplantısı, 5-7 Temmuz'da Erzurum'daki Atatürk Üniversitesi'nde gerçekleştirilecek.

TÜBA'dan yapılan açıklamaya göre, toplantıda, GEBİP ödülü sahibi genç bilim insanları, fen, mühendislik, sosyal, sağlık ve yaşam bilimleri alanlarında düzenlenecek eş zamanlı oturumda bilimsel projelerine ve son bir yılda yürüttükleri çalışmalara ilişkin sunum yapacak.

Toplantı, üstün başarılı genç bilim insanları, akademi üyeleri, bilim insanları, TÜBA ve üniversiteler arasındaki etkileşim ve işbirliğinin geliştirilmesini de sağlıyor.

Tüm ödül sahipleri ve akademi üyelerinin katılımıyla genel bir değerlendirme oturumunun da yapılacağı toplantı, Atatürk Üniversitesi'nde 5-7 Temmuz tarihlerinde yapılacak.

"TÜBA-GEBİP kapsamında 644 genç bilim insanı ödüllendirildi"

Açıklamada görüşlerine yer verilen TÜBA Başkanı Prof. Dr. Muzaffer Şeker, Türkiye'de bilim insanlığını ve araştırıcılığı özendirmenin, gençleri bilim ve araştırma alanına yönlendirmenin, bilimin kamuoyunca kabulünü, takdirini sağlamanın, bu amaçlarla ödüller vermenin akademinin görevleri arasında olduğunu bildirdi.???????

Şeker, TÜBA-GEBİP kapsamında bugüne kadar toplam 644 genç bilim insanının ödüllendirildiğini kaydetti.???????