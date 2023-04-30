Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Türkiye Bilimler Akademisi (TÜBA) TEKNOFEST Doktora Bilim Ödülleri kapsamında festivalin ana konularına dair doktora tezi yazan araştırmacılara ödül verdiklerini belirterek, "Fen bilimlerinden mühendisliğe, yaşam bilimlerinden sağlığa ve sosyal bilimlere kadar farklı alanlarda doktora tezi yazan araştırmacılarımızı ödüllendiriyoruz." dedi.

TÜBA TEKNOFEST Doktora Bilim Ödülleri, sahiplerini buldu. Özgün tematik konular içeren ve programın ödül komitesi tarafından değerlendirilerek sonuçları kısa süre önce açıklanan Türkiye kaynaklı üretilmiş doktora tezlerinin sahiplerine ödülleri, Atatürk Havalimanı'nda düzenlenen TEKNOFEST kapsamında verildi.

Ödül töreninde konuşan Sanayi ve Teknoloji Bakanı Varank, TEKNOFEST'in iki yürütücüsünden birisi olarak, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı olarak festivale çok ciddi katkılar verdiklerini söyledi.

Bu katkılar arasında yarışmalar ve çeşitli etkinlikler olduğunu anlatan Varank, TEKNOFEST'in ana konularına dair doktora tezi yazan araştırmacılara ödül verdiklerini bildirdi.

Varank, "'TEKNOFEST üzerine daha çok ödüller verelim' dedik. Bu manada Türkiye Bilimler Akademisi ile çalışmalar yürüttük ve iş birliği yaptık. Burada fen bilimlerinden mühendisliğe, yaşam bilimlerinden sağlığa ve sosyal bilimlere kadar farklı alanlarda doktora tezi yazan araştırmacılarımızı ödüllendiriyoruz." dedi.

Bakan Varank ödül tutarlarını artırdı

Herkesi TEKNOFEST'e ve festivalin coşkusunu yaşamaya davet eden Varank, "'TEKNOFEST coşkusu tüm yurtta devam etsin' diyoruz. Sizleri bu yıl Ankara'ya, seneye tekrar TEKNOFEST'in başka bir şehrinde buluşmaya davet ediyoruz. İnşallah bir ve beraber olursak hep birlikte Türkiye'yi Türkiye Yüzyılı'na taşıyacağız. Türkiye Yüzyılı'nı inşa ederken bu sürecin en büyük destekçisi olmaya var mısınız?" ifadeleri kullandı.

Törene geçilirken üçüncülük ödülünün 30 bin TL olduğunu duyan Varank, "Üçüncülük ödülümüz 30 bin TL'ymiş. Sizce yeterli mi? Biraz artırmamız gerekir mi? (Alanda bulunanların 'evet' demesi üzerine) O zaman üçüncülük ödülümüz 50 bin TL olsun mu? İkincilik ödülümüz 60 bin TL, birincilik ödülümüz de 75 bin TL olsun." diye konuştu.

Araştırmacılar ödüllerine kavuştu

Bu yıl üçüncüsü verilen TÜBA TEKNOFEST Doktora Bilim Ödülleri, düzenlenen etkinlikte sahiplerini buldu. Ödüller, Bakan Varank ve diğer yetkililer tarafından verildi.

Yapılan değerlendirme sonucu ödül alanlar açıklanmıştı. Bu kapsamda, "Fen ve Mühendislik Bilimleri" alanında İstanbul Teknik Üniversitesi Lisansüstü Eğitim Enstitüsü'ndeki "Yapay Zeka Tabanlı ve Dijital İkiz Destekli Geçici Havasal Ağ Yönetimi" başlıklı teziyle Tuğçe Bilen, "Sağlık ve Yaşam Bilimleri" alanında Gazi Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü'ndeki "Katı Kendiliğinden Emülsifiye İlaç Taşıyıcı Sistemlerin Geliştirilmesi ve in Vitro-in Vivo Değerlendirmeler" başlıklı teziyle Duygu Yılmaz Usta, "Sosyal ve Beşeri Bilimler" alanında ise Atatürk Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü'ndeki "Ebeveyn Çocuk Etkileşim Terapisinin Türk Kültürüne Uyarlanarak Otizm Tanılı Çocuklar ve Tipik Gelişim Gösteren Çocuklar ile Ebeveynleri Üzerinde Etkililiğinin İncelenmesi" başlıklı teziyle Sümeyye Ulaş birinci oldu.

"Fen ve Mühendislik Bilimleri" alanında ikinciliği, Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü'ndeki "Yüksek Mukavemetli ve Korozyona Dirençli Alüminyum Alaşımlarının Geliştirilmesi" teziyle Furkan Özdemir, "Sağlık ve Yaşam Bilimleri" alanında Hacettepe Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü'ndeki "Çözünürlüğü ve Çözünme Hızı Artırılmış Selekoksib Formülasyonlarının Tasarımı, Optimizasyonu ve in Vitro-in Vivo Değerlendirilmesi" teziyle Aslıhan Arslan, "Sosyal ve Beşeri Bilimler" alanında Galatasaray Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü'ndeki "Türk Hukukunda Makine Öğrenmesine Dayalı Yapay Zekada Verinin Hukuka Uygun Şekilde Kullanılması" teziyle Osman Gazi Güçlütürk aldı.

Üçüncülüğü, "Fen ve Mühendislik Bilimleri" alanında Fırat Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü'ndeki "Saldırı Tespit ve Engelleme Sistemleri İçin Yapay Zeka Tabanlı Yeni Bir Güvenlik Modelinin Oluşturulması" adlı teziyle İlhan Fırat Kılınçer, "Sağlık ve Yaşam Bilimleri" alanında Ege Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü'ndeki "Meme Kanseri Tedavisinde Kullanılmak Üzere LU-177 ile Radyoişaretlenecek Yeni Bir Radyofarmasötik Kitinin Geliştirilmesi" teziyle Emre Özgenç, "Sosyal ve Beşeri Bilimler" alanında Süleyman Demirel Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü'ndeki "Risk Toplumu Bağlamında Kuşaklararası Boyutta Şiddetin Değişen Yüzü: Dijital Şiddet" başlıklı teziyle Hatice Oğuz Özgür elde etti.

Doktora Bilim Ödülleri Programı'na son 3 yıl içinde, TEKNOFEST'in öncelikli alanları olarak gösterilen "Teknoloji ve Tasarım, Bilgi ve İletişim Teknolojileri, Eğitim, Sağlık, Tarım ve Ekoloji Teknolojileri ve Biyoteknoloji, Milli Teknoloji Hamlesi'nin Uluslararası İlişkiler, Kalkınma Politikaları, Eğitim Yaklaşımları, Güvenlik Politikaları" hakkında tamamlanan ve savunulan doktora tezleriyle bilim insanları başvurmuştu.