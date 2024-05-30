TÜBA Sokak Hayvanları Sempozyumu düzenliyor

Türkiye Bilimler Akademisi (TÜBA), bilimsel rehberlik görevi çerçevesinde sahipsiz hayvanlara ilişkin sorunlara dikkat çekmek ve çözüm önerileri geliştirmek üzere 11 Haziran'da "Sokak Hayvanları: Toplumsal Sorunlar ve Halk Sağlığı Sempozyumu" düzenleyecek.

TÜBA'dan yapılan açıklamaya göre Fırat Üniversitesi ev sahipliğinde yapılacak sempozyuma, akademisyenler, veteriner hekimler, sağlık profesyonelleri, yerel yönetimler, sivil toplum kuruluşları, hukukçular ve konunun uzmanları katılacak.

Katılımcılar, sahipsiz hayvanların yönetimi ve refahı konusunda bilgi ve deneyimlerini paylaşarak, sürdürülebilir ve etkili çözüm önerileri sunacak.

Programda, toplumu bilinçlendirme ve duyarlılığı artırma yönünde stratejiler oluşturulacak, sahipsiz hayvanlara yönelik eğitim ve farkındalık kampanyaları planlanacak.

Bu kapsamda "Sahipsiz Evcil Hayvanlar ve Halk Sağlığı", "Sahipsiz Evcil Hayvanların Topluma Kazandırılmasında Sürdürülebilir Çözümler", "Evcil Hayvanlar ve Sağlık" ile "Zoonotik Hastalıklar" başlıklı 4 oturum düzenlenecek.

"Sahipsiz hayvanlar konusunda etkili stratejiler geliştirilecek"

Açıklamada görüşlerine yer verilen TÜBA Başkanı Prof. Dr. Muzaffer Şeker, sahipsiz hayvanların, doğru yönetilmediğinde hem kendileri için hem de toplum için ciddi sorunlar oluşturabildiğini bildirdi.

Sahipsiz hayvanlarının refahını artırmak, insan sağlığı üzerindeki riskleri azaltmak ve toplumsal huzuru sağlamak için çeşitli paydaşları bir araya getireceklerini aktaran Şeker, bu hayvanların kontrolsüz üremesi, bulaşıcı hastalıkların yayılması ve çevreye verdikleri zararlar gibi konuların sempozyumda ele alınacak temel meseleler olduğunu ifade etti.

Şeker, özellikle zoonotik ve sahipsiz hayvanlar aracılığıyla insanlara bulaşabilen hastalıkların halk sağlığı açısından tehdit oluşturabildiğine işaret ederek, şunları kaydetti:

" Sempozyum, halk sağlığını koruma, sokak hayvanlarının yaşam koşullarını iyileştirme ve toplumun genel refahını artırma amacıyla büyük önem taşıyor. Bu sempozyum, uzun vadeli çözüm önerileri sunarak, sokak hayvanlarıyla ilgili mevcut sorunların etkin şekilde ele alınmasına katkıda bulunacak. Sempozyum süresince sağlanacak tartışma ortamı, bilgi ve tecrübe paylaşımı için değerli bir zemin hazırlayacak. Bu etkinlik, katılımcıların mevcut bilgilerini güncellemelerine, yeni bakış açıları kazanmalarına, etkili stratejiler geliştirmelerine imkan tanıyacak. Sempozyum sonunda konuşmacıların bildirileri kapsamlı bir kitap olarak yayımlanarak ilgili kurumlarla paylaşılacak ve politika üreticilerin faydasına sunulacak."???????