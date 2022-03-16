TÜBA "Olağanüstü Aletlerin Yapımında Şahane Yöntemler" eserini yayımladı

Türkiye Bilimler Akademisi (TÜBA), Türk- İslam Bilim Kültür Mirası (TİBKM) Projesi kapsamında, "Olağanüstü Aletlerin Yapımında Şahane Yöntemler" eserini ilgililerin beğenisine sundu.

TÜBA'dan yapılan açıklamaya göre, Akademi, Türk düşünce tarihinde büyük öneme sahip eserleri Türkçeye kazandırmaya devam ediyor.

Arapça, Farsça ve farklı Türk lehçelerindeki eserlerin, bugünün Türkçesine kazandırılmasına yönelik TİBKM Projesi kapsamında son olarak, Prof. Dr. Atilla Bir, Prof. Dr. Mustafa Kaçar ve Dr. Öğretim Üyesi Adem Akın'ın hazırladığı "Et-Turuku's-Seniyye fi'l-Alati'r-Ruhaniye", Türkçe adıyla "Olağanüstü Aletlerin Yapımında Şahane Yöntemler" eseri yayımlandı.

16'ncı yüzyılda yaşayan ünlü Osmanlı bilim adamı Takiyüddin er-Rasıd'ın mekanik sahasındaki eserlerinden et-Turuku's-Seniyye fi'l-Alati'r-Ruhaniyye'nin biri müellif hattı olmak üzere iki nüshası bugüne kadar ulaştı.

Bunlardan ilki, bu çalışmada incelemeye esas olan Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi Kütüphanesi'nde Ali Paşa 96 numarada kayıtlı nüsha olarak kayıtlı bulunuyor. Çizimleri eksiksiz olan bu nüsha 47 yapraktan oluşuyor.

Eserde toplam bir mukaddime, 6 makale halinde 30 farklı mekanik düzenden bahsediliyor. Mekanik saatler, bunların çeşitleri ve şekilleriyle dönemin bütün saat çeşitleri inceleniyor.

Renkli minyatürlerle çizilen alet ve mekanizmalar mümkün olduğu kadar bugünün teknikleriyle yeniden çizilerek okuyucularının faydasına sunuluyor.

"Bilim tarihi alanında daha fazla çalışma yapılabilecek"

Açıklamada görüşlerine yer verilen TÜBA Başkanı Prof. Dr. Muzaffer Şeker, Türkiye'de bilim tarihi alanındaki çalışmaların yeni hedefinin bilim kitaplarının bugünün Türkçesine çevrilerek İslam bilim literatürü gerçeğini ortaya çıkarmak olduğunu bildirdi. Şeker, şunları kaydetti:

"Bu sayede bilim eserleri günümüzde her seviyedeki ders kitaplarında örnek problem ve sorular olarak kullanılabilir hale gelecek. Bu durum, Türkiye'de bilim tarihi alanında daha fazla çalışma yapılabilmesini mümkün kılacak, gençlerin bilim kitaplarının ilgi çekici yönlerini keşfetmelerini sağlayacak. Sonuç olarak 'Et-Turuku's-Seniyye fi'l-Alati'r-Ruhaniye'nin ve TİBKM'nin tüm eserlerinin sadece bilim tarihi çalışmalarına değil, tüm bilimsel çalışmalara da katkıda bulunacağını ümit ediyoruz."